Alumnos del Cbtiss 188 correrán por causa

En busca de impulsar un estilo de vida saludable y realizar labor social que beneficie a quienes lo requieran, el Cbtis 188 realizará una carrera pedestre abierta a la comunidad en la que el costo de inscripción será un kilo de alimento no perecedero para llevarlo a las personas privadas de la libertad en el CERESO de Obregón.

Martín Alcaráz Valenzuela, Jefe de Vinculación con el Sector Productivo, reveló que la carrera se llevará a cabo el próximo 20 de febrero en las inmediaciones del plantel y se busca recabar la mayor cantidad de insumos para entregarlos a las personas que se encuentran en el CERESO.

"Esta es una carrera que busca promover el estilo de vida saludable con los estudiantes y las personas en las inmediaciones del plantel, vamos a tener esta carrera que también es una labor social, es abierta para toda la comunidad y vamos a correr en la periferia".

Relación y actividades previas con el CERESO de Obregón

Alcaráz Valenzuela dijo que ya se tiene tiempo trabajando con el CERESO de Obregón, e incluso ya se tuvo una visita guiada por las instalaciones a la que acudieron alumnos de la materia de derecho penal, quienes platicaron con las personas privadas de la libertad, llevaron alimentos no perecederos y el director del centro de readaptación social les explicó los procesos que se realizan.

Llamó a los interesados en participar a estar al pendiente de las redes sociales del Cbtis 188 o acudir directamente al plantel ubicado en la colonia Luis Echeverría sobre la calle Plan de Iguala.