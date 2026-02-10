Ingresa solo el 40 por ciento de recaudación mensual al Oomapas de Cajeme

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Al Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) solo ingresa el 40 por ciento de la recaudación mensual, informó el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano, quien agregó que el año pasado no se recaudaron cerca de 200 millones de pesos.

"Son dos problemáticas, una de ellas es el pago mensual con relación a lo que va al corriente. Tenemos una recuperación de más o menos el 40 por ciento, cerca del 60 por ciento de la población no acude adecuadamente a pagar el servicio de agua potable y alcantarillado y eso nos afecta fuerte, el año pasado faltaron de ingresar más de 200 millones de pesos al Oomapasc, que hubieran sido muy buenos para seguir mejorando el servicio y atendiendo los problemas de alcantarillado", explicó.

Además, el organismo tiene una cartera vencida de mil 700 millones de pesos.

"Por otra parte, tenemos una cartera vencida de mil 700 millones de pesos, que yo me conformo con una quinta parte de ese dinero, con eso resolveríamos el problema del alcantarillado e incluso aspectos del agua potable. En general estamos bien con el servicio del agua, somos de los pocos municipios que cuentan con el servicio las 24 horas del día los siete días a la semana y de buena calidad, hemos hecho obras importantes para garantizar el servicio a la población", dijo.

SIGUEN LAS GESTIONES

Aseguró que siguen las gestiones ante el Gobierno Federal y estatal para recibir apoyos que ayuden a mejorar la infraestructura sanitaria de Cajeme.

"Hemos estado haciendo gestiones, seguiremos gestionando para conseguir recursos que refuercen este esfuerzo que estamos haciendo. Ha habido apoyo importante, pero requerimos reforzar el apoyo, las condiciones y capacidad de operación del organismo para avanzar lo más pronto en el mejoramiento del alcantarillado", mencionó.

La paramunicipal invita a las personas que tengan adeudos a acudir a las oficinas para regularizar su situación.