  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 10 De Febrero Del 2026
Ciudad Obregón

Calles en deplorables condiciones afectan a estudiantes de la colonia Primero de Mayo

Vecinos hacen un llamado a las autoridades municipales de Cajeme para que tomen acciones

Feb. 10, 2026
Las recientes lluvias evidenciaron el deplorable estado en el que se encuentran algunas vialidades en la colonia Primero de Mayo, siendo una de las principales la Avenida Mártires del Río Blanco de la Mártires de Chicago a la Toluca, por donde se encuentran ubicados distintos planteles escolares.

En la zona se observa una alcantarilla abierta que está encintada y en cuyo interior hay basura, para alertar a los automovilistas y evitar posibles incidentes. Asimismo, los baches se encuentran encharcados por las precipitaciones recientes, lo que complica el paso, tanto para los vecinos, como para los docentes, directivos y estudiantes de la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas del Río, la Secundaria Estatal Número 11, y el Preescolar Profesora Beatriz Ordoñez Acuña.

Por medio de redes sociales, algunos habitantes de este sector de Cajeme dieron a conocer su inconformidad, e hicieron un llamado a las autoridades municipales, para que se tomen acciones y se rehabilite la calle cuanto antes.

Cabe señalar que cerca de esta calle se encuentra la vialidad Villa Hermosa, en la cual se observan algunas máquinas trabajando para rehabilitarla. A decir del personal de algunos negocios de comida que se encuentran en los alrededores, la obra lleva cerca de 6 meses y no se avistan grandes avances. Por ello hicieron el llamado a la Secretaría de Desarrollo Urbano, para que revise la situación y les informe al respecto, y para que analice la posibilidad de que también pueda rehabilitarse la calle Mártires del Río Blanco, en el tramo ya mencionado.

El Ayuntamiento de Cajeme ha puesto en marcha más de 11 obras de rehabilitación de calles en lo que va del 2026.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

