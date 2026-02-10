  • 24° C
DIF llevará sus servicios a colonia Las Haciendas

Se realizarán estudios socioeconómicos y revisiones médicas, entre otras atenciones gratuitas, informó la dependencia

Feb. 10, 2026
La colonia Las Haciendas será visitada el próximo jueves 12 de febrero por DIF Cajeme, en cual llevará servicios gratuitos a las familias como parte del programa DIF en tu comunidad; la jornada iniciará a las 9:00 horas en la calle Bartolomé Delgado, entre Santa Berenice y Santa Catalina.

La dependencia dio a conocer que entre los servicios que se facilitarán a quienes asistan se encuentran revisiones médicas, cortes de cabello, estudios socioeconómicos, atenciones psicológicas, correcciones de actas de nacimiento, asesorías jurídicas, trámites de credencial para personas con discapacidad y alfabetización primeria y secundaria abierta.

También se distribuirán medicamentos para quienes así lo requieran, además de que se instalará el reconocido bazar de DIF, en el cual se ofrecen a las familias productos a costos bajos; este bazar se conforma por medio de donaciones que se hacen a la dependencia.

El DIF de Cajeme realiza una atenta invitación a los habitantes de la colonia, así como de zonas aledañas, para que aprovechen la oportunidad de tener acceso a estos servicios sin tener que acudir a las oficinas de la dependencia, que se encuentran ubicadas en la calle 5 de febrero entre Hidalgo y Allende.

La jornada concluirá a las 13:00 horas aproximadamente, informó la dependencia.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

