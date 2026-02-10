Atiende SNE a 390 buscadores de trabajo en enero

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Durante el pasado mes de enero, la oficina del Servicio Nacional de Empleo (SNE) en Ciudad Obregón registró la atención de 390 personas buscadoras de un puesto de trabajo, ya sea en empresas o instituciones de la localidad, hizo saber Jackeline Payán Barba.

La titular de la oficina del SNE en el municipio reveló que, de este total, 110 lograron colocarse en alguna de las empresas registradas con vacantes en puestos en áreas específicas, además de que también se llevó a cabo en Cajeme la primera Feria de Empleo, a la que cientos de ciudadanos acudieron para entregar solicitudes y su currículum, a la espera de ser llamados posteriormente.

Asimismo, dijo, en el primer mes del año se tuvieron cinco reclutamientos de diversas empresas, con puestos de distintos tipos y niveles.

Invitó Payán Barba a buscadores de empleo a que acudan a la bolsa de trabajo, asimismo se inscriban a los talleres que regularmente se imparten, donde se les asesora para hacer su currículum, llenar una solicitud de empleo y cómo llegar a una entrevista de trabajo y a las empresas igualmente las exhortó a llevar sus vacantes para ser ofrecidas a los ciudadanos que estén en busca de una oportunidad laboral.

RECLUTARÁN CUSTODIOS PENITENCIARIOS

Por otra parte, la funcionaria hizo el llamado a los interesados a ocupar el puesto de custodio penitenciario, para que acudan al reclutamiento que durante dos días se llevará a cabo en las mismas oficinas del SNE, en el primer piso del edificio del gobierno del estado.

Esta actividad, que será para hombres y mujeres, tendrá lugar los días 26 y 27 de febrero, en horario de las 9:00 a las 13:00 horas, y entre los requisitos está ser mayor de 18 años, acta de nacimiento original, contar con la cartilla liberada (en el caso de los hombres; es opcional para mujeres); en cuanto a escolaridad es suficiente tener la secundaria terminada, y aprobar todos los filtros que exige el Sistema Estatal Penitenciario (SIEP), comentó.