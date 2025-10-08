  • 24° C
Ciudad Obregón

Retoma programa ASI su promoción de invierno por segundo año consecutivo: Galaviz

Oct. 08, 2025
Promueven compra de aires acondicionados en invierno

A partir de la buena respuesta obtenida el año pasado por parte de la ciudadanía, el programa ASI retomó en 2025 su promoción de invierno, en la que se fomenta la adquisición e instalación de equipos de aire acondicionado en casas habitación durante la temporada invernal, para ser descontados en el recibo del consumo eléctrico a partir del año próximo, informó Edgardo Mauricio Galaviz Martínez.

El coordinador del programa en la Zona Obregón, que abarca las sedes de Cajeme y Navojoa así como municipios intermedios, indicó que dicha promoción comenzó en septiembre y finaliza en enero, de manera que los ciudadanos interesados pueden desde este momento realizar su trámite en cualquier negocio con el logotipo ASI, para hacer la compra, seguros de que se les descontará hasta el año próximo.

Esta promoción ayudará a que las empresas dedicadas a este rubro mantengan sus ingresos durante la época del año en la que normalmente estos se deducen de manera significativa, afirmó.

El funcionario reveló que, durante septiembre de 2025, en la sede de Ciudad Obregón se vendieron 71 equipos y sistemas ahorradores de energía; de estos, 23 fueron aires acondicionados, 23 refrigeradores, 21 lavadoras y cuatro aislamientos térmicos.

En comparación, en el mismo mes de 2024 se comercializaron 64 equipos y sistemas, de los cuales sólo 10 fueron de aire acondicionado, 21 refrigeradores, 24 lavadoras y 10 aislamientos térmicos.

Por otra parte, en septiembre 2025 en Navojoa se colocaron 61 equipos; de estos fueron 15 aires acondicionados, 31 refrigeradores y 15 lavadoras, a diferencia de los 38 que se vendieron en septiembre de 2024; de ellos fueron aires acondicionados, 18 refrigeradores, cuatro lavadoras y un aislamiento térmico. 

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

