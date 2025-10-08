Día Internacional del Servicio Leonístico; imparten conferencias y donan medicamentos en Cajeme

A casi 80 años de su fundación, la asociación civil Club de Leones de Ciudad Obregón ha destacado por su labor altruista comunitaria, que va desde servicios accesibles para personas con problemas de la vista, hasta donación de medicamentos para quienes más lo necesitan, resaltó el presidente de la Mesa Directiva, Abraham Montijo, durante el Día Internacional del Servicio Leonístico, celebrado hoy.

Destacó que durante esta fecha, los distintos clubes leonísticos en todo el mundo realizan una serie de actividades que tienen relación con el servicio a la comunidad, sin fines de lucro. Sin embargo, durante el transcurso del año se llevan a cabo otras labores, con el mismo fin.

"Ayer se realizó una entrega de medicamentos a la Cruz Roja, como lo hacemos mes con mes, ya que la consideramos el brazo extendido de leonismo para servir a la comunidad", comentó.

También se realizarán foros y conferencias sobre el cuidado de la salud mental en el Teatro Óscar Russo Vogel de las 17:00 a las 19:00 horas, impartidos por las psicólogas Samantha Lizeth González Escobar y Karla Celina Avilés Arredondo.

"Nos sentimos muy orgullosos de este día porque nos permite mostrarnos a la comunidad con mayores acciones de servicio, siempre se preparan eventos muy especiales. En el mundo son un millón 400 mil socios, quienes llevamos apoyo a quinees más lo necesitan, en las diferentes causas globales, como el cáncer infantil diabetes, medio ambiente, ayuda humanitaria, desastres naturales, apoyo a la juventud y el cuidado a la salud mental, así como la vista", dijo Abraham Montijo.

El sábado se realizará una entrega de lentes en la colonia Prados del Tepeyac a bajo costo para personas que así lo requieren, además de que la siguiente semana se entregarán despensas alimenticias en distintas comunidades donde hay familias en condiciones vulnerables, entre otras actividades como la entrega de 30 becas para alumnos del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson), que desen titularse y no cuentan con los recursos necesarios.

En marzo de este año, Club de Leones cumplirá 80 años de presencia comunitaria y entre sus logros se encuentra la fundación de 3 instituciones educativas.