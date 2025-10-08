  • 24° C
Ciudad Obregón

Equipan secundaria Técnica Número 2 con La Escuela es Nuestra

Compraron aires acondicionados y equipamiento que se necesitaba para atender mejor a los estudiantes

Oct. 08, 2025
El plantel celebró recientemente su 60 aniversario y se han atendido las necesidades que van surgiendo
Con una inversión superior a los 200 mil pesos, la secundaria Técnica Número 2 compró 30 equipos de aire acondicionado de dos toneladas para atender el déficit que se tenía en aulas y otros espacios, informó el director del plantel, Víctor Manuel Mendoza Acuña.

Los equipos de aire acondicionado de dos toneladas cada uno se compraron con recursos del programa de La Escuela es Nuestra del gobierno federal, los cuales son administrados por un comité de padres de familia, quienes toman la decisión basada en las necesidades más apremiantes del plantel.

"Una parte importante de ese recurso lo destinaron a los aires acondicionados, son más de 200 mil pesos en esos equipos de dos toneladas", detalló.

ATIENDEN NECESIDADES DEL PLANTEL

Además de los aires acondicionados, se compró equipo de iluminación para el plantel, equipo de cómputo, equipamiento para la industria del vestido, herramientas para limpieza, entre otros artículos que se necesitaban.

El programa de la Escuela es Nuestra, asignó recursos por el orden de los 600 mil pesos, los cuales se están aplicando y, lo que todavía no se ha ejercido, ya fue asignado por el comité de padres de familia encargado.

"Son recursos que llegaron, todavía quedó una parte y se van a invertir en cosas que el comité ya lo asignó", detalló.

El tema pendiente que tiene la escuela es el del agua potable, ya que compraron dos dispensadores, pero son insuficientes para atender a los más de mil alumnos diarios que llegan al plantel.

"Estamos gestionando recursos para que poder rehabilitar el sistema de agua para tomar, no nos estamos dando abasto con los dos dispensadores que tenemos", detalló.

Francisco Minjares
Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


