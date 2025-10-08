Presencia masiva de abejas en el Cbtis 188; suspenden actividades

Las actividades en el Cbtis 188 fueron suspendidas debido a "la presencia masiva de abejas" y se reactivarán las actividades estudiantiles el próximo 13 de octubre, informó la dirección del plantel.

A través de un comunicado a la comunidad escolar, se informó que las actividades se suspendieron el miércoles y jueves, debido la presencia de un enjambre en el interior del plantel, lo que pudiera poner en riesgo a los estudiantes.

Autoridades del plantel llamaron a un apicultor para que valorara la situación en el interior de la escuela y, posteriormente, retirara al enjambre.

Recientemente, se han suspendido clases tanto en primarias como secundarias, y en esta ocasión preparatoria, debido a la presencia de abejas, las cuales se movilizan en diferentes puntos del Valle del Yaqui y la zona urbana de Ciudad Obregón, favorecidas por el clima y la vegetación que dejaron las lluvias.

Autoridades de Protección Civil llamaron a la población a reportar al 911 la presencia de abejas y a un apicultor, que son los expertos en el manejo de estos insectos.