  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 8 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Presencia masiva de abejas en el Cbtis 188; suspenden actividades

Se informó a la comunidad estudiantil que las actividades serían suspendidas a causa de la presencia de los insectos

Oct. 08, 2025
Por lo menos cinco escuelas de la región han suspendido clases debido a la presencia de abejas en las últimas semanas
Por lo menos cinco escuelas de la región han suspendido clases debido a la presencia de abejas en las últimas semanas

Las actividades en el Cbtis 188 fueron suspendidas debido a "la presencia masiva de abejas" y se reactivarán las actividades estudiantiles el próximo 13 de octubre, informó la dirección del plantel.

A través de un comunicado a la comunidad escolar, se informó que las actividades se suspendieron el miércoles y jueves, debido la presencia de un enjambre en el interior del plantel, lo que pudiera poner en riesgo a los estudiantes.

Autoridades del plantel llamaron a un apicultor para que valorara la situación en el interior de la escuela y, posteriormente, retirara al enjambre.

Recientemente, se han suspendido clases tanto en primarias como secundarias, y en esta ocasión preparatoria, debido a la presencia de abejas, las cuales se movilizan en diferentes puntos del Valle del Yaqui y la zona urbana de Ciudad Obregón, favorecidas por el clima y la vegetación que dejaron las lluvias.

Autoridades de Protección Civil llamaron a la población a reportar al 911 la presencia de abejas y a un apicultor, que son los expertos en el manejo de estos insectos.


imagen-cuerpo
Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


Contenido Relacionado
Inundación en cruce vial afecta a habitantes de la colonia Sochiloa
Ciudad Obregón

Inundación en cruce vial afecta a habitantes de la colonia Sochiloa

Octubre 08, 2025

Se llevan a cabo trabajos de rehabilitación en este punto de la ciudad para mejorar la infraestructura

Día del Bastón Blanco: Personas con discapacidad visual piden mayor inclusión en Cajeme
Ciudad Obregón

Día del Bastón Blanco: Personas con discapacidad visual piden mayor inclusión en Cajeme

Octubre 08, 2025

Se realizaron distintas actividades, como una caminata, y se instalaron códigos digitales en la Biblioteca Púbica que les facilita llegar a su destino

Autoridades se deslindan de fiesta de Halloween en Ciudad Obregón
Ciudad Obregón

Autoridades se deslindan de fiesta de Halloween en Ciudad Obregón

Octubre 08, 2025

A través de redes sociales se ha difundido la invitación a un evento el 30 de octubre en un motel ubicado en la calle Norman E. Borlaug