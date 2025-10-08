Inundación en cruce vial afecta a habitantes de la colonia Sochiloa

Un llamado hacen algunos cajemenses que habitan en la colonia Sochiloa a las autoridades municipales, pues se ven afectados por el estancamiento de agua que se registra desde hace días en el cruce de las calles Baca Calderón y Flavio Bórquez, zona en que se llevan a cabo trabajos para mejorar la infraestructura.

En el lugar se observa cómo los automovilistas pasan con precaución, debido a la inundación de la bocacalle. Quienes habitan en los alrededores dicen temer que haya un posible brote de dengue, ya que la acumulación del agua puede dar pie a criaderos del mosquito transmisor de esta enfermedad.

"Ya se nos formó una laguna, llevan ya algún tiempo trabajando en arreglar la calle, pero es un cochinero", comentó Francisco López, quien circula cotidianamente por la zona.

Se trata de una obra que se encuentra en curso desde el mes de agosto y que ha sufrido ligeros retrasos por las lluvias que se han registrado.

El secretario de Imagen Urbana y Servicios Públicos, Gerardo Sastré Iriarte, explicó que la situación que se presenta ya es atendida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública, mientras que la dependencia a su cargo intervendrá en las zonas aledañas para complementar con trabajos en relación con la salida del agua pluvial.

"Es una obra en construcción que se lleva a cabo por parte de Desarrollo Urbano, una vez que se termine de trabajar en ese lugar nosotros también vamos a entrar a la zona aledaña para hacer las reparaciones que sean necesarias, es un tema complicado en relación a la salida del agua pluvial", comentó.

Cabe señalar que realizan trabajos en 14 puntos viales del municipio para rehabilitar calles en deplorables condiciones, por lo que se sugiere precaución.