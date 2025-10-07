  • 24° C
Llegan a acuerdos para segunda etapa del PICO

Canacintra se reunió con propietarios y usuarios, además de funcionarios del gobierno estatal: Francisco Fernández

Oct. 07, 2025
En reunión encabezada por Canacintra con funcionarios de dependencias estatales y municipales, así como un grupo de propietarios y usuarios del Parque Industrial, se llegó a acuerdos tendientes a la recaudación de recursos para la segunda parte de la rehabilitación del bulevar Circunvalación, por lo que se prevé que la obra continúe sin interrupciones, reveló Francisco Fernández Jaramillo.

El presidente de la Canacintra delegación Ciudad Obregón hizo saber que a raíz de se acuerdo, se comenzaron a enviar las cartas compromiso, para su firma, a los empresarios cuyos frentes de terrenos o empresas se encuentran sobre el bulevar Circunvalación entre la calle Tornos y el bulevar Las Torres.

De los empresarios con los que se ha tenido acercamiento, la mayoría manifestaron que sí podrían hacer su aportación desde un inicio, y algunos dijeron que podrían poner una parte, y lo importante es que prácticamente todos están comprometidos con la mejora de las vialidades.

A partir delas firmas de las cartas compromiso, cada uno comenzaría a realizar el depósito correspondiente, comentó.

En la reunión, algunos mostraron dudas acerca de la deducibilidad de los recursos, pero funcionarios del programa Impulsor les hicieron las aclaraciones al respecto en cuanto a que no habría ningún tipo de problema al respecto, dijo Fernández Jaramillo.

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

