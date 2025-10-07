Propondrá regdor mayor tiempo de tolerancia en estacionamientos de plazas comerciales

Una propuesta para que los primeros 40 minutos al estacionarse en plazas comerciales de Cajeme no tengan costo para los clientes presentará el regidor Armando Alcalá Alcaraz al Cabildo, con el objetivo de que haya una logística más atractiva que beneficie tanto a comerciantes, como a los visitantes.

Explicó que en la actualidad es escaso el tiempo de tolerancia que se otorga al hacer uso de estos estacionamientos, lo que afecta hasta a los mismos empleados de estos establecimientos.

Alcalá Alcaraz enfatizó que los Cabildos de otros municipios ya han implementado esta medida con éxito y ha tenido buenos resultados, por lo que el siguiente paso será llevar la propuesta a votación para que sea una realidad en Ciudad Obregón.

"No es justo para los dueños de negocios ni para las personas que vienen, tampoco para las personas que trabajan en estas plazas, creo yo que tenemos que hacer lo mismo en Cajeme, porque de lo contrario quizás la gente se vaya para otras partes, entonces, queremos que sea justo para todos", comentó.

Actualmente distintos establecimientos aplican una cuota de recuperación a los clientes por estacionarse, dando un tiempo de tolerancia de solamente 10 minutos, lo cual no les da la oportunidad de realizar alguna consulta rápida, mientras que en el caso de choferes de plataformas digitales se ven afectados al esperar a los usuarios.

Por medio de redes sociales, cajemenses han externado su interés de que se tomen acciones al respecto, para que no se vea afectada su economía.

Cabe señalar que en establecimientos como Plaza Sendero, se han registrado el cierre de algunos negocios desde la implementación del cobro por estacionamiento.