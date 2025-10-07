  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 7 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Bienestar alerta por fraudes: Ofrecen créditos a la palabra

Ya se han tenido reportes en la región de personas que se han visto afectadas por los criminales cibernéticos

Oct. 07, 2025
Se hizo el llamado a no depositar dinero ni proporcionar datos personales a números desconocidos que se comuniquen por Whatsapp
Se hizo el llamado a no depositar dinero ni proporcionar datos personales a números desconocidos que se comuniquen por Whatsapp

Criminales cibernéticos ofrecen hasta 50 mil pesos de "Crédito a la Palabra" haciéndose pasar por personal oficial y piden dinero a cambio del registro, lo cual es un fraude que ya afectó a personas de esta región, alertó personal de la Secretaría del Bienestar.

El modo de operación es que se comunican por medio de mensajes de WhatsApp y ofrecen créditos, pidiendo montos de hasta 11 mil pesos como una cuota de inscripción y, al momento de hacer el pago, la víctima pierde su dinero y datos personales.

Se detectó, además, que las personas que realizan los fraudes tienen una imagen de la Secretaría del Bienestar de foto de perfil, además mandan fotos de credenciales falsas para hacer más creíble la oferta.

imagen-cuerpo

VENTANILLAS OFICIALES SON DE LA FINANCIERA BIENESTAR 

La Secretaría del Bienestar aclaró que actualmente no se tienen abiertas convocatorias de entregas de crédito, además que no se piden depósitos por medio de cuentas bancarias, ya que todo se hace por medio de la Financiera del Bienestar.

Se hizo el llamado a no dejarse engañar por mensajes de WhatsApp u otras formas de oferta de créditos, ya que las convocatorias se publican únicamente por medio de las cuentas oficiales.

En esta región se tiene conocimiento de personas que han recibido los mensajes, además de otras que sí han realizado el depósito

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


Contenido Relacionado
Reliquia del "Influencer" de Dios llegará a Catedral de Ciudad Obregón
Ciudad Obregón

Reliquia del "Influencer" de Dios llegará a Catedral de Ciudad Obregón

Octubre 07, 2025

San Carlo Acutis es un santo joven que fue canonizado por el Papa León XIV y se distinguió por evangelizar en medio de la era digital

Realizarán caminata por Día del Bastón Blanco en Cajeme
Ciudad Obregón

Realizarán caminata por Día del Bastón Blanco en Cajeme

Octubre 07, 2025

Personas con discapacidad visual buscan concientizar a la sociedad civil y a las autoridades sobre los retos a los que se enfrentan

Reparación de callejones de Obregón debe ser antes de temporada alta: Montaño Gutiérrez
Ciudad Obregón

Reparación de callejones de Obregón debe ser antes de temporada alta: Montaño Gutiérrez

Octubre 07, 2025

: Cerrar las calles durante la temporada alta pudiera afectar al comercio en el sector