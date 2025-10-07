Reliquia del "Influencer" de Dios llegará a Catedral de Ciudad Obregón

El próximo jueves 9 de octubre llegará a la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús la reliquia de San Carlo Acutis, por lo que la Diócesis de Ciudad Obregón hace una invitación a los fieles para que asistan a venerarla. El joven se distinguió en vida por evangelizar en medio de la era digital, llegando a ser conocido como el "Influencer de Dios" y siendo canonizado en septiembre de este año por el Papa León XIV.

El padre Joaquín Montaño, vicario de la Catedral y asesor diocesano de la Pastoral Juvenil, explicó que será a las 17:00 horas cuando se recibirá la reliquia y los fieles podrán venerarla hasta las 18:30 horas aproximadamente, pues posteriormente se realizará una catequesis sobre su vida, y a las 19:00 horas se celebrará la solemne misa para pedir su intercesión por la comunidad.

También habrá Hora Santa y, de las 21:00 a las 22:00 horas, las personas podrán venerar la reliquia nuevamente, antes de que esta sea retirada.

"Dios nos concedió la gracia de que este jueves tendremos en la Catedral la visita de la reliquia de San Carlo Acutis, uno de los últimos 2 santos que el Papa León canonizó hace unos meses, junto con el santo Pier Giorgio Frassati. Los hermanos franciscanos nos dan la oportunidad de recibir esta reliquia, que es de primer grado, pues es un fluido corporal en una tela que pertenecía a este santo. Es un momento muy importante, un tiempo en que nos acercamos con fe a un santo, un hombre de nuestro tiempo, literalmente, que nos comprueba que la santidad no es algo lejano, sino algo muy propio de nuestro tiempo. Esta actividad la está realizando la Iglesia Católica, y particularmente los jóvenes que pertenecen a la Pastoral Juvenil y a la Pastoral Universitaria, ellos llevan los tiempos, la información, nos ponen la demostración de cómo recibir a un santo joven", dijo.

El cuerpo de San Carlo Acutis se encuentra expuesto en Italia y fueron los hermanos franciscanos quienes consiguieron que una de ellas visitara la comunidad de Guaymas recientemente, mientras que la semana pasada estuvo en la parroquia San Francisco de Asís, en la colonia Bellavista, de Ciudad Obregón.

El asesor diocesano de la Pastoral Juvenil destacó la importancia de los jóvenes dentro de la Iglesia Católica.

"La mayoría de los fieles son personas mayores, la Iglesia necesita dinamismo y fuerza y quienes son adecuados son los jóvenes, está necesitada de los jóvenes, pues si alguien puede hacer cambio son los jóvenes, no solo en la vida social sino en la Iglesia, pues busca nuevas formas de compartir el Evangelio. Todos estamos llamados a compartir el Evangelio. Los jóvenes son sometidos a pruebas como la soledad y la desesperanza hoy en día, y por eso tenemos que llegar a ellos", mencionó.

El santo falleció en 2006 a la edad de 15 años y se le asocia con distintos milagros ocurridos en Brasil y Costa Rica.