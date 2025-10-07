  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 7 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Reliquia del "Influencer" de Dios llegará a Catedral de Ciudad Obregón

San Carlo Acutis es un santo joven que fue canonizado por el Papa León XIV y se distinguió por evangelizar en medio de la era digital

Oct. 07, 2025
Reliquia del "Influencer" de Dios llegará a Catedral de Ciudad Obregón

El próximo jueves 9 de octubre llegará a la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús la reliquia de San Carlo Acutis, por lo que la Diócesis de Ciudad Obregón hace una invitación a los fieles para que asistan a venerarla. El joven se distinguió en vida por evangelizar en medio de la era digital, llegando a ser conocido como el "Influencer de Dios" y siendo canonizado en septiembre de este año por el Papa León XIV.

El padre Joaquín Montaño, vicario de la Catedral y asesor diocesano de la Pastoral Juvenil, explicó que será a las 17:00 horas cuando se recibirá la reliquia y los fieles podrán venerarla hasta las 18:30 horas aproximadamente, pues posteriormente se realizará una catequesis sobre su vida, y a las 19:00 horas se celebrará la solemne misa para pedir su intercesión por la comunidad.

imagen-cuerpo

También habrá Hora Santa y, de las 21:00 a las 22:00 horas, las personas podrán venerar la reliquia nuevamente, antes de que esta sea retirada.

"Dios nos concedió la gracia de que este jueves tendremos en la Catedral la visita de la reliquia de San Carlo Acutis, uno de los últimos 2 santos que el Papa León canonizó hace unos meses, junto con el santo Pier Giorgio Frassati. Los hermanos franciscanos nos dan la oportunidad de recibir esta reliquia, que es de primer grado, pues es un fluido corporal en una tela que pertenecía a este santo. Es un momento muy importante, un tiempo en que nos acercamos con fe a un santo, un hombre de nuestro tiempo, literalmente, que nos comprueba que la santidad no es algo lejano, sino algo muy propio de nuestro tiempo. Esta actividad la está realizando la Iglesia Católica, y particularmente los jóvenes que pertenecen a la Pastoral Juvenil y a la Pastoral Universitaria, ellos llevan los tiempos, la información, nos ponen la demostración de cómo recibir a un santo joven", dijo.

El cuerpo de San Carlo Acutis se encuentra expuesto en Italia y fueron los hermanos franciscanos quienes consiguieron que una de ellas visitara la comunidad de Guaymas recientemente, mientras que la semana pasada estuvo en la parroquia San Francisco de Asís, en la colonia Bellavista, de Ciudad Obregón.

El asesor diocesano de la Pastoral Juvenil destacó la importancia de los jóvenes dentro de la Iglesia Católica.

"La mayoría de los fieles son personas mayores, la Iglesia necesita dinamismo y fuerza y quienes son adecuados son los jóvenes, está necesitada de los jóvenes, pues si alguien puede hacer cambio son los jóvenes, no solo en la vida social sino en la Iglesia, pues busca nuevas formas de compartir el Evangelio. Todos estamos llamados a compartir el Evangelio. Los jóvenes son sometidos a pruebas como la soledad y la desesperanza hoy en día, y por eso tenemos que llegar a ellos", mencionó.

El santo falleció en 2006 a la edad de 15 años y se le asocia con distintos milagros ocurridos en Brasil y Costa Rica.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

Contenido Relacionado
Realizarán caminata por Día del Bastón Blanco en Cajeme
Ciudad Obregón

Realizarán caminata por Día del Bastón Blanco en Cajeme

Octubre 07, 2025

Personas con discapacidad visual buscan concientizar a la sociedad civil y a las autoridades sobre los retos a los que se enfrentan

Alerta Bienestar por fraudes: Ofrecen créditos a la palabra
Ciudad Obregón

Alerta Bienestar por fraudes: Ofrecen créditos a la palabra

Octubre 07, 2025

Ya se han tenido reportes en la región de personas que se han visto afectadas

Reparación de callejones de Obregón debe ser antes de temporada alta: Montaño Gutiérrez
Ciudad Obregón

Reparación de callejones de Obregón debe ser antes de temporada alta: Montaño Gutiérrez

Octubre 07, 2025

: Cerrar las calles durante la temporada alta pudiera afectar al comercio en el sector