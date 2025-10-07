  • 24° C
Reparación de callejones de Obregón debe ser antes de temporada alta: Montaño Gutiérrez

: Cerrar las calles durante la temporada alta pudiera afectar al comercio en el sector

Oct. 07, 2025
El mal estado de los callejones afecta al comercio, sobre todo después de las lluvias en que se acumula el agua en los baches y se reproducen moscos
Las autoridades deben aprovechar el tiempo que resta antes del Buen Fin para arreglar callejones del centro de Obregón, ya que después del programa comercial la gente acuda a comprar y los trabajos ocasionarían problemas de circulación, afirmó el presidente de la Asociación de Vendedores Ambulantes y Semifijos adheridos a la CTM, Manuel Montaño Gutiérrez.

El dirigente del gremio dijo que es positivo que se vayan a arreglar los callejones del centro, los cuales calificó como un foco de infección, pero resaltó la importancia que se haga antes de que empiecen las fechas de mayor afluencia en el primer cuadro de la ciudad.

"Ya hay el antecedente que se arreglan calles en diciembre, entonces se genera mucho embotellamiento, porque sí de por sí son fechas en las que acude la gente al centro, si metes maquinaria se complican mucho las cosas", detalló.

Agregó que finales de noviembre y todo diciembre son fechas en las que mueve la economía de Cajeme, por lo que cerrar las calles del centro de Obregón para trabajar en esas fechas afectaría al comercio.

HAY ZONAS PRIORITARIAS 

Montaño Gutiérrez dijo que se debe dar prioridad a los callejones que se encuentran en el área de la calle Miguel Alemán a la Chuhihuahua entre la Zaragoza y la Guerrero, que son los más afectados de esa zona de Obregón.

"Esos son focos de infección que se tienen que atender hay muchas necesidades y problemas, se reconoce lo que están haciendo".

Dentro del gremio ambulante hay comerciantes que se dedican a la venta de alimentos y otros productos que se ven afectados por el estado en el que se encuentran los callejones.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


