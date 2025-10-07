  • 24° C
Ciudad Obregón

Fallece el líder agrario Trinidad Sánchez Lara

Reconocido en el sur de Sonora por ser un incansable luchador por los derechos de los ejidatarios

Oct. 07, 2025
Era presidente de la Coalición de Ejidos Colectivos de los Valles del Yaqui y Mayo.
A la edad de 71 años falleció este martes en Ciudad Obregón el líder agrario Trinidad Sánchez Lara.

Durante su productiva vida, fue integrante del ejido Constituyentes, del que en un tiempo fue presidente el comisariado ejidal.

En política ocupó distintos cargos públicos, habiendo sido regidor del Ayuntamiento de Cajeme durante la administración 2009-2012, presidida por Manuel Barro Borgaro.

Fue secretario general de la CNC en la localidad del 2015 al 2017, para completar la administración a cargo de Marielos Higuera; previamente había cubierto un periodo completo de cuatro años.

En la administración municipal 2015-2018 que presidió Faustino Félix Chávez fue comisario de Pueblo Yaqui.

Al momento de su fallecimiento era presidente de la Coalición de Ejidos Colectivos de los Valles del Yaqui y Mayo; vocal del Distrito de Riego del Río Yaqui, y a la vez presidente del Módulo de Riego P10 sur.

Trinidad Sánchez Lara además de ser reconocido por su trabajo a favor del campo, fue una persona excepcional, de trato siempre amable y con permanente disponibilidad para ayudar a quien algo le solicitaba. 

Descanse en paz.

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

