Ciudad Obregón

Cae 1.2% venta de autos nuevos en Cajeme

En septiembre de 2024 se vendieron 422; en el mismo mes de 2025 se comercializaron 417: AMDA

Oct. 07, 2025
En el mes de septiembre de 2025, las ventas de vehículos nuevos cayeron 1.2 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2024, de acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

Durante el noveno mes de 2024, las agencias establecidas en Ciudad Obregón comercializaron 422 autos cero kilómetros, y en comparación, en el mismo periodo del año actual se colocaron 417 unidades, informó el director de la AMDA en Sonora, Jesús Ramón Martínez Sierra.

De las 15 agencias establecidas en Ciudad Obregón, sólo seis reportaron números al alza; ocho presentaron números negativos, mientras que una reportó no haber registrado variación, dijo.

EN HERMOSILLO BAJAN 1.8%

Por su parte, en la capital del estado también se reportó una caída en la colocación de unidades nuevas, esta del 1.8 por ciento, al vender mil 528 durante septiembre de 2025, contra las mil 557 que se habían comercializado en el mismo periodo de 2024, indicó la fuente.

De las 36 agencias establecidas en Hermosillo, 18 reportaron incremento y las otras 18 registraron decremento, hizo ver Martínez Sierra.

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

