Autoridades se deslindan de fiesta de Halloween en Ciudad Obregón

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal y la Unidad Municipal de Protección Civil desmintieron su participación en la organización y promoción del evento de Halloween anunciado para el día 30 de octubre.

A través de redes sociales se difundieron imágenes promocionales del evento, mismo que presuntamente se realizará en un motel ubicado en calle Norman E. Borlaug entre 500 y 600 del Valle del Yaqui.

Aunque en el anuncio se aseguraba que la organización se hacía de manera coordinada con Seguridad Pública y la Unidad Municipal de Protección Civil, ambas dependencias lo desmintieron, e invitaron a la ciudadanía a mantenerse informada a través de medios oficiales, así como a reportar cualquier situación irregular o evento que represente un riesgo para la seguridad pública.