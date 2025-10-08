  • 24° C
Ciudad Obregón

Autoridades se deslindan de fiesta de Halloween en Ciudad Obregón

A través de redes sociales se ha difundido la invitación a un evento el 30 de octubre en un motel ubicado en la calle Norman E. Borlaug

Oct. 08, 2025
Autoridades se deslindan de fiesta de Halloween en Ciudad Obregón

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal y la Unidad Municipal de Protección Civil desmintieron su participación en la organización y promoción del evento de Halloween anunciado para el día 30 de octubre.

imagen-cuerpo

A través de redes sociales se difundieron imágenes promocionales del evento, mismo que presuntamente se realizará en un motel ubicado en calle Norman E. Borlaug entre 500 y 600 del Valle del Yaqui.

Aunque en el anuncio se aseguraba que la organización se hacía de manera coordinada con Seguridad Pública y la Unidad Municipal de Protección Civil, ambas dependencias lo desmintieron, e invitaron a la ciudadanía a mantenerse informada a través de medios oficiales, así como a reportar cualquier situación irregular o evento que represente un riesgo para la seguridad pública.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

