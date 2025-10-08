  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 8 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Invitan a cajemenses a adoptar árboles; Vivero Móvil acudirá a distintas comunidades

El visiteo se llevará acabo del 13 al 17 de octubre, informó la Dirección de Gestión Ambiental para el Desarrollo Sustentable

Oct. 08, 2025
Invitan a cajemenses a adoptar árboles; Vivero Móvil acudirá a distintas comunidades

Con el fin de promover la reforestación y el cuidado del medio ambiente, la Dirección de Gestión Ambiental para el Desarrollo Sustentable llevará el Vivero Móvil a distintas zonas de Cajeme para dar en adopción plantas endémicas de manera gratuita, del 13 al 17 de octubre.

La dependencia hace una invitación a la ciudadanía en general a que acuda por una especie el día que mejor se le ajuste, de acuerdo a la locación; en todos los puntos operará de las 9:00 a las 14:00 horas. El lunes 13 de octubre, el Vivero Móvil estará en la comisaría Marte R. Gómez y Tobarito, en la plaza pública ubicada en las calles Zaragoza y Chapingo.

imagen-cuerpo

Posteriormente, el martes 14 de octubre visitará la comisaría de Pueblo Yaqui, en la plaza que se localiza en las calles Lázaro Cárdenas y Emiliano Zapata, mientras que el miércoles 15 estará en Providencia, en la plaza que está en la calle Lázaro Cárdenas y Francisco I. Madero.

El Vivero Móvil también llegará a la comisaría de Cócorit, pues el jueves 16 de octubre se instalará en la plaza que se ubica en la calle José María Yáñez en su cruce con la Argentina. El visiteo concluirá el día 17 de octubre en la comisaría de Esperanza, en la calle Niños Héroes y Francisco I. Madero.

Tanto autoridades municipales, como agrupaciones, trabajan para promover la reforestación, con el fin de evitar más daño al medio ambiente y mitigar las islas de calor, por las altas temperaturas que hay en la región.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

Contenido Relacionado
¿Has recibido llamadas de Estados Unidos? Cuidado, pudiera ser estafa, alerta la Condusef
Ciudad Obregón

¿Has recibido llamadas de Estados Unidos? Cuidado, pudiera ser estafa, alerta la Condusef

Octubre 08, 2025

El modus operandi de los criminales cibernéticos es que marcan con supuestas ofertas de trabajo

Equipan secundaria Técnica Número 2 con La Escuela es Nuestra
Ciudad Obregón

Equipan secundaria Técnica Número 2 con La Escuela es Nuestra

Octubre 08, 2025

Compraron aires acondicionados y equipamiento que se necesitaba para atender mejor a los estudiantes

Buscan rutas alternas para taxis colectivos en Cajeme
Ciudad Obregón

Buscan rutas alternas para taxis colectivos en Cajeme

Octubre 08, 2025

Taxistas mencionan que, desde que entró la ruta Cajeme de la línea 9 bajó la afluencia de pasajeros