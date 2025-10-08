Invitan a cajemenses a adoptar árboles; Vivero Móvil acudirá a distintas comunidades

Con el fin de promover la reforestación y el cuidado del medio ambiente, la Dirección de Gestión Ambiental para el Desarrollo Sustentable llevará el Vivero Móvil a distintas zonas de Cajeme para dar en adopción plantas endémicas de manera gratuita, del 13 al 17 de octubre.

La dependencia hace una invitación a la ciudadanía en general a que acuda por una especie el día que mejor se le ajuste, de acuerdo a la locación; en todos los puntos operará de las 9:00 a las 14:00 horas. El lunes 13 de octubre, el Vivero Móvil estará en la comisaría Marte R. Gómez y Tobarito, en la plaza pública ubicada en las calles Zaragoza y Chapingo.

Posteriormente, el martes 14 de octubre visitará la comisaría de Pueblo Yaqui, en la plaza que se localiza en las calles Lázaro Cárdenas y Emiliano Zapata, mientras que el miércoles 15 estará en Providencia, en la plaza que está en la calle Lázaro Cárdenas y Francisco I. Madero.

El Vivero Móvil también llegará a la comisaría de Cócorit, pues el jueves 16 de octubre se instalará en la plaza que se ubica en la calle José María Yáñez en su cruce con la Argentina. El visiteo concluirá el día 17 de octubre en la comisaría de Esperanza, en la calle Niños Héroes y Francisco I. Madero.

Tanto autoridades municipales, como agrupaciones, trabajan para promover la reforestación, con el fin de evitar más daño al medio ambiente y mitigar las islas de calor, por las altas temperaturas que hay en la región.