Ciudad Obregón

Habrá camiones gratis para juego de pretemporada de los Yaquis

Los traslados saldrán a las 4:00 pm el próximo domingo desde diferentes puntos de la ciudad y la comisaría de Esperanza

Oct. 08, 2025
El regreso será al punto de partida al terminar el juego.
Los Yaquis de Obregón se preparan para el arranque de la temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico y, como parte de su preparación, disputarán dos juegos de pretemporada contra los Naranjeros de Hermosillo los días jueves 9 y domingo 12 de octubre.

La novedad para el encuentro del domingo es que habrá transporte gratuito desde distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de facilitar la asistencia de más aficionados al Estadio Yaquis.

Una reconocida línea de autobuses, que este año funge como patrocinador del equipo, ofrecerá unidades sin costo para trasladar a los asistentes. No obstante, es importante aclarar que el acceso al partido sí tendrá un costo de 50 pesos por persona.

De resultar exitosa esta iniciativa, que se perfila como una prueba piloto, quizás se contemple la posibilidad de extender el servicio a algunos juegos de la temporada regular. La intención es responder a una solicitud frecuente de los aficionados, quienes han expresado que la distancia del estadio y la limitada disponibilidad de transporte son factores que les impiden asistir con regularidad.

¿DESDE DÓNDE SALDRÁN LOS CAMIONES?

De acuerdo con una publicación en redes sociales, los autobuses saldrán a las 4:00 p.m. desde los siguientes puntos:

  • Esperanza: Plaza pública ubicada en Niños Héroes esquina con Francisco I. Madero.
  • Villa Bonita: Parque Bugambilia, en calle California y bulevar Villa Bonita.
  • Las Haciendas: Sobre No Reelección, frente a Ley Express.
  • Casa Blanca: Avenida Antonio Caso, frente al parque de Casa Blanca.
  • Zona 400: Una unidad partirá desde Jesús Clouthier (400) esquina con Coahuila, y otra desde Paseo Miravalle y calle 400, frente a la Unidad de Medicina Familiar del IMSS.

Al finalizar el partido, los camiones regresarán a los mismos puntos de origen. Sin embargo, no se detallaron los recorridos exactos que realizarán durante el traslado.

También se informó que el cupo en las unidades será limitado y no se permitirá el acceso a personas en estado de ebriedad.

EL POSIBLE REGRESO DE UNA VIEJA TRADICIÓN

Años atrás, cuando los Yaquis aún jugaban en el estadio Tomás Oroz Gaytán, era común ofrecer transporte gratuito al término de los encuentros, lo que facilitaba el regreso a casa para muchos aficionados.

Esta medida resultaba especialmente útil debido a que, al finalizar los juegos, las rutas de transporte público ya no operaban, complicando el retorno para quienes no contaban con vehículo propio.

Con esta nueva iniciativa, podría estarse gestando el regreso de esa tradición, ahora adaptada al nuevo estadio.

César Leyva
