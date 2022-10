Promoverán restaurantes

La secretaria de Turismo de Sonora, Célida López Cárdenas, mencionó que con recursos que no son de su Secretaría, se podría financiar a los restauranteros de los corredores gastronómicos de Cajeme, sobre todas de aquellos que están a orilla de la carretera como en el poblado de Vícam, donde se podría dar un reordenamiento tras la futura remodelación de ese tramo carretero. La idea, es poder hacer una remodelación de fachadas y restaurantes con un fondo que es de la Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora, Fideson y poder convertir estos lugares en parte importante de estos corredores gastronómicos que fomentan el turismo. La secretaria respondió que sobre la posibilidad de que Capufe-SCT cobre renta a los negocios a la orilla de la carretera que forman parte de un corredor gastronómico dijo que es un tema que se debe de platicar, porque ella es de las principales interesadas en que los restaurantes mejoren. "Incluso esto que comentábamos de un apoyo de poder financiar a los restauranteros los vamos a llamar para presentarles el proyecto que es de un fondo que no es de Turismo, sí lo tiene Economía. "Para mí, es muy importante que el corredor gastronómico pueda tener una identidad y yo soy la primera interesada en que toda la remodelación de la carretera de Vícam nos permita también ordenar, y yo creo ahí será un lugar muy importante". Adelantó que para el primer trimestre del año entrante se va a dar un evento gastronómico donde iniciando el año se va a presentar toda la planeación delos eventos porque cree que Turismo tiene la responsabilidad de generar que Cajeme rescate una agenda positiva en todos sus rubros. "En lo personal la tarea no es fácil, yo la reconozco, pero tenemos que lograr que todos los municipios del Estado tengan su propia identidad cultural y turística y en eso es en lo que vamos a trabajar. Célida López, estimó que el sur de Sonora y especialmente Cajeme tiene todo para traer a grandes chefs internacionales y proyectar la gastronomía que no es limitada a carne asada, tortillas de harina y coyotas porque hay demasiadas cosas que se deben promocionar