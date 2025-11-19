  • 24° C
Ciudad Obregón

Programan más vuelos en Aeropuerto de Obregón

Ya se tiene la programación de vuelos que saldrán desde el Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón

Nov. 19, 2025
Los vuelos y horarios se pueden revisar directamente en las plataformas de las líneas aéreas
Las líneas aéreas programaron un aumento en la frecuencia de vuelos en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón (AICO) para diciembre y se espera que la ocupación llegue hasta el 95 por ciento, informó el administrador del puerto aéreo, Humberto Neri Peregrin.

La frecuencia de vuelos normalmente es de 6 a 8 diarios hacia los diferentes destinos y para diciembre se aumentó a un promedio de 7 a 10 vuelos al día, debido a la alta demanda que se espera durante ese mes.

La ocupación de los vuelos también tiene un incremento y se espera que para diciembre ésta sea de entre el 90 al 95 por ciento hacia los diferentes destinos que se conectan con el Aeropuerto de Ciudad Obregón.

"Esperamos un incremento tanto en la ocupación de los vuelos como en la cantidad de frecuencias. Las aerolíneas han programado más operaciones para atender la alta demanda que caracteriza los últimos meses del año".

VUELAN A DIFERENTES DESTINOS 

Los destinos más solicitados en estas fechas son Tijuana, Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, en ese orden, en el que los cajemenses aprovechan de vacaciones e ingresos de fin de año para volar.

A lo largo de este año se han tenido promociones por parte de las líneas y del aeropuerto, además que se han hecho mejoras en infraestructura y otros proyectos, lo que ha permitido que aumente el número de viajeros.

Francisco Minjares
Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


