Prevé Centro Empresarial de Ciudad Obregón escasa votación

Dada la complejidad que representa ejercer el voto y la apatía ciudadana derivada de un proceso poco claro para la selección de los candidatos a ser personas juzgadoras, se prevé que este domingo 1 de junio, en la elección del Poder Judicial haya muy escasa participación ciudadana, estimó el presidente del Centro Empresarial de Ciudad Obregón, Leonel Gutiérrez Mendívil.

Y, además, existen sospechas de que habrá manoseo del proceso, de manera que la mayoría de quienes sí acudirán a las urnas ese día serán ciudadanos que irán inducidos por grupos de poder cercanos al partido gobernante, afirmó.

DISTRIBUCIÓN DE "ACORDEONES"

Entre los riesgos está la supuesta distribución de "acordeones" con la sugerencia de por quiénes ejercer el voto, pues fuera de ello, será muy difícil que un ciudadano común pueda siquiera interpretar las boletas electorales, ya que esto es realmente algo muy complejo, mencionó el dirigente empresarial.

"Va a ser muy difícil que sepan quiénes son los candidatos; son tantos que costaría mucho trabajo que la gente conociera a cada uno de ellos. En realidad, se están distribuyendo esos acordeones para facilitarle a la gente (la votación), pero ahí les están induciendo el voto, ahí les están diciendo, en el acordeón, ´vota por tal´, ¿no?", expresó.

Consideró que la del domingo es una elección en la que la ciudadanía pensante no va a participar, y, en cambio, quienes sí lo harán irán presionados porque están recibiendo algún apoyo del gobierno, presionados por alguna cuestión política, "pero así libremente, una persona que no esté informada, una persona que no tiene ninguna presión de ningún tipo, no va a ir a votar", comentó.

Una de las situaciones que consideró irregular, es que los votos no se van a contar en el mismo sitio de la casilla y, por lo tanto, los resultados tampoco se van a publicar e inmediato, además que no se hará la anulación de las boletas, que van a quedar en blanco y podrán ser rellenadas posteriormente.