  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 21 De Septiembre Del 2025
Ciudad Obregón

Gestionan inversión para modernizar red sanitaria

Solicitará alcalde Javier Lamarque recursos ante el Gobierno Estatal y Federal

Sep. 21, 2025
Apoyos adicionales gestiona el alcalde Javier Lamarque Cano ante el Gobierno, estatal y federal, para rehabilitar la red sanitaria de Cajeme, debido a que parte de ella prevalece en deplorables condiciones, a pesar de que se ha logrado avanzar en su rescate.

"Estoy buscando apoyos adicionales por parte del gobierno del estado y federal para incrementar nuestra actividad en ese propósito de rehabilitar la red hidrosanitaria, de un lado es muy antigua, y de otro lado fue totalmente abandonada por administraciones anteriores", dijo.

Respecto al monto, mencionó que se podrían ser entre 100 y 500 millones de pesos, aproximadamente. "Estoy haciendo un proyecto que presentaré al gobierno estatal y federal donde planteo el mínimo necesario, porque el máximo son miles de millones de pesos y sabemos de antemano que no será posible, pero podemos hacer algo donde se atienda lo más urgente para resolver el problema, no quiero adelantar números, pero serían entre 100 y 500 millones de pesos", mencionó.

En el Gobierno 2021-2024 solamente se pudo avanzar en 15 mil metros lineales de reparación de red hidrosanitaria, agregó, mientras que de septiembre del año pasado a septiembre del 2025 se rehabilitaron 20 mil metros lineales de tuberías y 8 mil más por parte del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc).

"Aun así sigue habiendo problemas, sabemos que falta mucho por hacer, pero estamos en ese proceso, seguimos trabajando", explicó.

Javier Zepeda
