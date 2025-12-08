¡Prepárate, Obregón! Llega el espectáculo de Lucha Libre AAA, un evento totalmente familiar

La Lucha Libre AAA Worldwide regresará a Ciudad Obregón con una función que busca llenar de emoción el fin de año. El próximo doce de diciembre, el Gimnasio Municipal de Obregón se convertirá en el centro de atención con una cartelera cargada de adrenalina y entretenimiento para todas las edades.

El protagonista de la noche será Mr. Iguana, uno de los luchadores más carismáticos y queridos por el público, quien anunció el evento como “la batalla que llama”, invitando a familias completas a disfrutar de una velada repleta de humor, acrobacias y el estilo que caracteriza a la lucha libre mexicana.

MR. IGUANA, LA FIGURA DETRÁS DEL PERSONAJE

Su nombre real es Santiago Ibarra Calderón, reconocido por su personalidad espontánea y su cercanía con el público, promete un espectáculo lleno de momentos cómicos y participativos. Su presencia asegura una función familiar, accesible y pensada para que niños, jóvenes y adultos vivan una experiencia inolvidable. Además del combate estelar, el público podrá disfrutar de dinámicas especiales y sorpresas propias del personaje, quien es conocido por robarse la atención con sus ocurrencias en el ring.

VENTA DE BOLETOS Y BENEFICIOS EXCLUSIVOS

Los boletos ya están disponibles en Xticket.mx y en las taquillas del Hotel Wyndham Garden, ofreciendo opciones seguras y anticipadas para asegurar un buen lugar.

Como atractivo adicional, la primera fila contará con un beneficio especial, una convivencia con los luchadores antes del inicio del evento, una oportunidad única para quienes desean conocer de cerca a las estrellas de AAA.

Los precios para la esperada función de lucha libre en Ciudad Obregón ya fueron revelados, ofreciendo opciones para todo tipo de público y presupuestos. La primera fila, la zona más cercana al cuadrilátero, tiene un costo de mil 320 pesos e incluye un beneficio exclusivo, una convivencia especial con los luchadores antes del evento, ideal para los aficionados que desean una experiencia más cercana y memorable. Justo detrás se encuentra el Ring Side Zona 2, con un precio de 990 pesos, una ubicación privilegiada para quienes buscan vivir el espectáculo con gran visibilidad y la adrenalina a pocos metros del ring y el Ring Side Zona 3, tiene un costo de 825 pesos.

Para quienes prefieren una experiencia general, pero igualmente emocionante, se encuentran las localidades de General Central, con un costo de $385 pesos, y General Cabecera, disponible por 275 pesos, pensadas para familias y grupos que buscan disfrutar del espectáculo sin comprometer su economía.

El regreso de la Lucha Libre a Ciudad Obregón, marca un cierre de año lleno de energía y celebración para la comunidad. El espectáculo no solo promete combates emocionantes, sino también instantes de convivencia y diversión para todos. La expectativa crece día con día, posicionando esta función como uno de los eventos imperdibles de diciembre y reafirmando el papel de la lucha libre como un elemento clave de la identidad deportiva y cultural de la región.