Ciudad Obregón

Obispo invita a vivir un buen Adviento

Más allá de los regalos y las fiestas, los fieles deben recibir al Niño Dios en su corazón, destacó Felipe Pozos Lorenzini

Dic. 07, 2025
Obispo invita a vivir un buen Adviento

Debido a que el verdadero significado de la Navidad es recibir al Niños Dios en los corazones, más allá de las fiestas y los regalos característicos de diciembre, el Obispo de la Diócesis de Ciudad Obregón, Felipe Pozos Lorenzini, destacó la importancia de que se viva un buen Adviento (periodo de preparación para la Navidad).

"Es el tiempo de la esperanza, es el tiempo de que el señor viene a nuestro encuentro, quiere salvarnos, esta es la certeza, él está cerca, preparemos el camino, quiere venir a nuestro encuentro, y si todo el año Dios está tocando nuestra puerta, de manera especial en este tiempo de Adviento quiere que le abramos el corazón, yo les invito, no tengamos miedo de reconocer que necesitamos ser salvados de cosas que llevamos arrastrando", expresó.

imagen-cuerpo

Destacó que las luces que se colocan en las viviendas y en las calles por la Navidad deben de ser un recordatorio de la luz que los fieles de la Iglesia Católica deben de ser en la vida del prójimo, pues Dios es luz y esperanza para la humanidad.

"El método de Jesús es el de la sencillez, de la humildad, se hace pequeño, un bebé eso inspira, ternura, y es la forma de salvarnos. Todo lo que se hace, la cena, los regalos, las amistades, los familiares que vienen, todo eso está muy bien, pero que sea fruto de este encuentro que viene", dijo.

Se recomienda a los fieles practicar la oración y la caridad en este Adviento.

