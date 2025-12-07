  • 24° C
Ciudad Obregón

Entre Canes realizará Croquetón Navideño 2025

La organización sin fines de lucro pide a los cajemenses sumarse a las donaciones

Dic. 07, 2025
Por medio de la donación de croquetas y artículos para perros y gatos, las familias cajemenses podrán contribuir a mejorar las condiciones de vida de animales que han sido rescatados de la calle por parte de quienes integran la organización sin fines de lucro Entre Canes, pues esta llevará a cabo un Croquetón Navideño 2025 el 14 de diciembre.

Será en punto de las 11:00 horas del día en mención cuando se recibirá el alimento y demás donativos en el Parque Los Pioneros, dio a conocer la agrupación por medio de sus redes sociales. Además, habrá oportunidad de adoptar a algunos perros que han sido rescatados. La actividad finalizará a las 20:00 horas.

imagen-cuerpo

"Los invitamos a pasar un domingo lleno de espíritu navideño y en compañía de nuestros rescatados. Será un día perfecto para venir en familia, convivir, apoyar y, si así lo desean, abrirle las puertas de su hogar a un nuevo integrante peludito. Tendremos punto de recolección de croquetas y también punto de adopción, con perritos de talla chica, mediana y grande buscando una segunda oportunidad", comunicó.

Quienes deseen apoyar la causa podrán llevar croquetas de perro o gato de cualquier marca y cantidad, así como alimento blando, material de limpieza como cloro, fabuloso, pinol, jabón, bolsas de basura, y material de curación como vendas, gasas y pañales. También correas, collares, ropita, cobijas, y camitas.

Mayor información puede ser consultada en la página oficial de Facebook Entre Canes.

Actualmente son decenas de animales los que han sido rescatados por esta organización.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

