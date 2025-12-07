Entre Canes realizará Croquetón Navideño 2025

Por medio de la donación de croquetas y artículos para perros y gatos, las familias cajemenses podrán contribuir a mejorar las condiciones de vida de animales que han sido rescatados de la calle por parte de quienes integran la organización sin fines de lucro Entre Canes, pues esta llevará a cabo un Croquetón Navideño 2025 el 14 de diciembre.

Será en punto de las 11:00 horas del día en mención cuando se recibirá el alimento y demás donativos en el Parque Los Pioneros, dio a conocer la agrupación por medio de sus redes sociales. Además, habrá oportunidad de adoptar a algunos perros que han sido rescatados. La actividad finalizará a las 20:00 horas.

"Los invitamos a pasar un domingo lleno de espíritu navideño y en compañía de nuestros rescatados. Será un día perfecto para venir en familia, convivir, apoyar y, si así lo desean, abrirle las puertas de su hogar a un nuevo integrante peludito. Tendremos punto de recolección de croquetas y también punto de adopción, con perritos de talla chica, mediana y grande buscando una segunda oportunidad", comunicó.

Quienes deseen apoyar la causa podrán llevar croquetas de perro o gato de cualquier marca y cantidad, así como alimento blando, material de limpieza como cloro, fabuloso, pinol, jabón, bolsas de basura, y material de curación como vendas, gasas y pañales. También correas, collares, ropita, cobijas, y camitas.

Mayor información puede ser consultada en la página oficial de Facebook Entre Canes.

Actualmente son decenas de animales los que han sido rescatados por esta organización.