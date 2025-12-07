Cajeme se ilumina con encendido del árbol navideño

Con entusiasmo, cientos de cajemenses se dieron cita en punto de las 17:00 horas de la tarde en la Plaza Álvaro Obregón para disfrutar un concierto navideño por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y posteriormente del tradicional encendido del árbol navideño, así como el de otras figuras de luces que embellecen este espacio público, acto que tuvo lugar a las 19: 00 horas.

La Banda Musical de la Comandancia de la II Región Militar deleitó a los asistentes con distintos tipos de canciones y se llevaron a cabo actividades en las que hubo sorpresas para niños y niñas.

Además fueron encendidas algunas estructuras con figuras de luces como bastones, galletas de jengibre, soldados, túneles de colores, entre otros atractivos para quienes visitaron la plaza.

También fueron colocados algunos adornos inflables, y con ello se dio por inaugurado el Festival de las Luces en el municipio de Cajeme.

Cabe señalar que, a diferencia de otras ediciones, el árbol está compuesto por cascadas de luces.

Se contó con la presencia de distintos vendedores de comida típica de la temporada navideña, los cuales instalaron stands de manera ordenada en la plaza en mención.

El alcalde Carlos Javier Lamarque Cano destacó la importancia de que se realicen actividades que contribuyan a la convivencia familiar de una forma sana, así como de garantizar espacios de esparcimiento.

La presidenta del Voluntariado DIF Cajeme, Martha Patricia Patiño Fierro, leyó un cuento para las infancias que estuvieron presentes en el evento, quienes también participaron en la dinámica.

Las estructuras con luces y el árbol navideño permanecerán encendidas hasta el 31 de diciembre