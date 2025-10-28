  • 24° C
Ciudad Obregón

Ponen en marcha obras para rehabilitar calles de la colonia Bellavista en Cajeme

Se invertirán más de 6 millones de pesos, informó el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano

Oct. 28, 2025
Dos obras fueron puestas en marcha ayer en la colonia Bellavista para rehabilitar vialidades que se encuentran en deplorables condiciones, para lo cual el gobierno municipal realizará una inversión de más de 6 millones de pesos; se trata de la calle Berlín entre Sevilla y Londres (incluidas vialidades aledañas como la Viena y Ostimuri) y la calle Lisboa de la Múnich a la Paris.

El alcalde Javier Lamarque Cano informó que ambas obras beneficiarán a cerca de 40 mil habitantes, además de que en los puntos de trabajo se hará un cambio de infraestructura hidrosanitaria, que fue el motivo por el que se deterioró el pavimento de manera paulatina, con el paso de los años.

imagen-cuerpo

Asimismo, reiteró su compromiso de seguir con el rescate de calles durante el último trimestre del año. "Hay que acelerar para lograr lo más posible, estos meses vamos a intensificar más la atención a nuestro municipio, particularmente a lo que se refiere a rehabilitación de calles, agua potable, drenaje mejoramiento de plazas y parques", mencionó.

Vecinos de la colonia Bellavista expresaron que las malas condiciones en las que se encuentran las calles en mención afectan la movilidad, pues tienen que buscar la manera de esquivar los baches para que las unidades vehiculares no se vean afectadas.

"Realmente tenemos años con esta problemática de lo que es la calle, no tenemos nada de pavimento, el problema principal aquí es la infraestructura sanitaria, porque ha sido lo que se acaba el pavimento", mencionó Miguel Avilés, uno de los vecinos de la calle Lisboa.

Son cerca de 20 obras de rehabilitación de calles las que se encuentran en curso en la actualidad.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

