Policías en rebelión

El presidente del Frente Unido Profesional ( Fupac ), Jesús Manuel Ruiz Zárate , expuso que parte de la corporación se siente desprotegida, pues hay diversas peticiones que se han realizado desde principios de año, mismas que no han sido escuchadas.

El presidente del Frente Unido Profesional (Fupac), Jesús Manuel Ruiz Zárate, expuso que parte de la corporación se siente desprotegida, pues hay diversas peticiones que se han realizado desde principios de año, mismas que no han sido escuchadas.

Noticia Relacionada Tendrá Condusef semana para educación financiera

PUBLICIDAD

"Consideran que el capitán no los deja actuar como se debe, no les da el equipo necesario, no ha habido un aumento salarial, quieren un secretario que sí cumpla".

Aunque están laborando de forma normal, dijo, los elementos se encuentran trabajando bajo protesta, pues existe temor de que se tomen represalias en caso de que realicen alguna manifestación o paro.

Mencionó que esperan un acercamiento por parte del alcalde Javier Lamarque Cano para exponerle las carencias y problemáticas al interior de la corporación, pues durante la pasada administración no tuvieron ningún aumento salarial.

Además de la existencia de irregularidades en la otorgación de cargos y grados, así como cuestiones de horarios que no han sido respetados.

Cabe mencionar que, en declaraciones, el alcalde ha indicado que el capitán Tarango se encuentra a prueba, para determinar si se queda o no en el puesto.