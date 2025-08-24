Plantea regidora seguro gratuito para deportistas

Implementar un seguro médico gratuito para que deportistas se encuentren protegidos ante posibles accidentes que pudieran llegar a sufrir durante competencias o entrenamientos para torneos propone la regidora Myrna López; se trata de una medida que ya se ha tomado en otros municipios del estado de Sonora como Hermosillo.

"En Cajeme ya dimos un primer paso al aprobar un fondo de fomento al deporte, la intención es que podamos trabajar para que también el deportista en Cajeme pueda tener un servicio gratuito, que sea para todo deportista amateur", explicó la edil.

Destacó que el municipio cuenta con calidad de deportistas para representar a Cajeme, Sonora y México en eventos internacionales, por lo que esta implementación fortalecería aún más el impulso al deporte.

SIGUE SIN APLICAR FONDO

A inicios de este año se implementó una aportación voluntaria en el recibo del agua de los cajemenses, la cual está destinada a conformar en fondo de fomento al deporte, con el que se busca apoyar a los atletas que botean en las calles para poder reunir viáticos suficientes para asistir a torneos.

Este fondo sigue sin aplicar en la actualidad, pero ya cuenta con los lineamientos necesarios para hacerlo, por lo que se trabaja en que se aplique lo más pronto posible.

Al destacar la importancia de este nuevo fondo, la regidora Myrna López mencionó que, una vez aprobado en el municipio de Cajeme, se ha replicado esta medida en 8 municipios del estado de Sonora, así como en Monterrey.