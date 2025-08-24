Denuncia regidor falta de agua en El Porvenir

Las familias de la delegación El Porvenir se ven afectadas en su calidad de vida actualmente, debido al deficiente servicio de agua que hay en la comunidad, dio a conocer el regidor Jorge Rodríguez, quien solicitó al alcalde Carlos Javier Lamarque Cano revisar esta situación.

Presuntamente, quienes residen en esta zona del área rural del municipio reciben abasto del líquido vital durante 30 minutos cada 48 horas.

"El abasto de agua en la delegación El Porvenir es algo preocupante, tienen agua cada 30 minutos durante cada 48 horas. El sistema que abastece el tinaco que tienen es de diésel y lo prenden solo 2 horas cada 2 días, el mismo tinaco está perforado, por lo que presenta fallas y llega solamente a la mitad de nivel, por lo que se baja el agua. Es urgente atender esta primera necesidad, ya que prácticamente se encuentran sin agua", expuso.

Por su parte, el presidente municipal, Carlos Javier Lamarque Cano, instruyó al personal del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) llevar a cabo una inspección en la delegación, para que se tomen las acciones correspondientes en caso de que haya dificultades con el suministro del líquido vital, de manera que se les garantice el servicio a los habitantes.

Cabe señalar que el gobierno municipal ha dado a conocer en distintas ocasiones que se trabaja en garantizar el suministro del agua potable a toda la población cajemense. Para ello se han puesto en marcha nuevos pozos.

En febrero de este año, una habitante de la delegación acudió al Palacio Municipal y dio a conocer que se tienen problemas con el agua desde hace 20 años aproximadamente.