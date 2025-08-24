Conalep Obregón va por mochilas llenas

A través del programa Mochila Llena el Conalep de Obregón busca apoyar a los jóvenes que no puedan costearse útiles escolares y se hizo extensiva la invitación a todas las personas que quieran participar, informó la directora del plantel, Marisa Jara Barra.

Explicó que este es un programa de apoyo para los jóvenes que por cualquier motivo no puedan costearse los útiles y se invita a la comunidad a donar calculadora científica, regla, cuadernos, libretas, entre otros.

"Con el programa Mochila Llena buscamos que los jóvenes tengan todos sus útiles escolares, aun cuando su economía no se los permita", detalló.

APOYARON A LOS JÓVENES

Señaló que el año pasado hubo empresas del parque industrial de Obregón que donaron, así como la Canacintra, miembros del legislativo, entre otros, quienes ya se acercaron para volverlo a hacer.

Jara Barra dijo que se hace un reconocimiento que se entrega a las empresas o personas que participan en este programa de apoyo, ya que es importante para la institución educativa que los jóvenes cuenten con sus útiles escolares.

En la edición pasada se recibieron alrededor de 125 cuadernos, 20 mochilas, 20 calculadoras científicas, juegos de útiles escolares con carpetas, entre otros que requieren los jóvenes para poder realizar sus actividades diarias en las aulas.

Los interesados en donar útiles escolares pueden acercarse directamente al plantel o envían un mensaje de Whatsapp al área de vinculación al 6441-508166 en donde serán atendidos.