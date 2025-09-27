Piden atender calles de la colonia Cortinas y la Comisaría de Esperanza

Un llamado a las autoridades municipales hacen residentes de la colonia Cortinas y de la Comisaría de Esperanza, pues con las recientes lluvias volvieron a inundarse algunas calles, lo que complica el tránsito de los automovilistas en la zona urbana y el casco rural de Cajeme.

Uno de los puntos donde se observaron inundaciones es el tramo del bulevar Ignacio Ramírez que comprende de la California a la Tabasco, aproximadamente, lo que causó dificultades tanto a automovilistas, como a ciclistas y peatones, siendo esta una zona de la ciudad donde se encuentran algunos negocios de comida y tiendas de conveniencia.

En el andador del bulevar en mención se generaron encharcamientos y lodo, lo que, sumado a la maleza crecida, causó que este no estuviera en las condiciones ideales para que los peatones evitaran desplazarse por las vialidades, de manera segura.

Residentes de la colonia Cortinas opinaron que deberían tomarse acciones para evitar que esta zona de la ciudad se vea afectada con cada lluvia, pues en el gobierno 2021-2024 se rehabilitaron las calles.

Por otro lado, en la zona rural de Cajeme también se generaron inundaciones y encharcamientos que evidenciaron el deplorable estado en el que se encuentran algunas de las vialidades, tales como la Francisco I. Madero entre Tamaulipas y Nuevo León, así como en el tramo que va de la Colegio Militar a la Sonora.

SIGUEN PRONÓSTICOS DE LLUVIA

Cabe señalar que Francisco Mendoza, coordinador de Protección Civil Municipal, dio a conocer que siguen las probabilidades de lluvias para Cajeme, por lo que la ciudadanía debe estar atenta a la información que proporcione la dependencia en todo momento.

En el municipio siguen las obras para rescatar vialidades en malas condiciones.