Piden a AMLO ayude para localizar a los desaparecidos

Con la esperanza de encontrar aún con vida a los desaparecidos, los rostros de los 10 hombres aparecían en lonas y pancartas que llevaban los manifestantes.

Expresaron que dudan de las pruebas de ADN presentadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), cuya titular asegura haber hecho estudios sobre algunas osamentas encontradas en el predio "El Chichiquelite" del territorio yaqui.

Una aparente trifulca se vivió en el histórico evento de la firma del Plan cuando familiares de los 10 desaparecidos entraron a la celebración para exigir justicia ante la tragedia que los atormenta día y noche.

Ante la incredulidad de los datos de la Fiscalía, solicitarán otros exámenes de ADN e incluso pedirán ayuda de organismos externos para tener resultados evidentes que no generen cuestionamientos y más dudas.

"Es obsoleto lo que mostraron ahí, no es prueba suficiente, no convence, se van a volver a solicitar las pruebas para la identificación ya algo más seguro, están muy añejas esas osamentas", aseveró uno de los familiares, quien por cuidar su integridad física no dijo su nombre.

El hijo de Artemio Arballo, uno de los desaparecidos, comentó que buscan que el Gobierno Federal y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se involucre en el caso y haga justicia, ya que todavía tienen la esperanza de encontrarlo con vida.

Añadió que buscarán el apoyo de más organismos, para llegar a una solución definitiva, donde no quede duda de los hechos para después hacer justicia por la violencia generada.

Próximamente, el joven dijo que las Rastreadoras de Ciudad Obregón participarán en el caso, sin embargo, esperarán el momento adecuado, al considerar que el rancho "El Chichiquelite" es peligroso.

También, los familiares y amigos del llamado preso político Fidencio Aldama Pérez buscan que salga de prisión después de casi cinco años de permanecer en confinamiento en el Cereso de Ciudad Obregón, por un crimen que muchos yaquis aseguran que no cometió.