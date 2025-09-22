Persisten anomalías en obras del plan de Justicia en Bácum

Las anomalías en las obras del Plan de Justicia del Pueblo Yaqui persisten en el sector de Loma de Bácum, donde los canales se hicieron con materiales muy pobres y resienten daños considerables, lo que no permitirá que se pueda llevar a cabo el nuevo ciclo productivo, denunció Guadalupe Flores Maldonado.

El integrante la tropa yoemia expresó que los canales encementados que hicieron los contratistas se están deshaciendo; sin embargo, será muy difícil obligarlos a rehacerlos con base en las garantías, pues dichas empresas ya no están en la región.

A partir de las primeras fallas denunciadas, sí se consiguió que en algunos tramos se arreglaran, pero sólo hicieron parques que no quedaron bien, y el riesgo es que, en cuanto les echen agua, estas áreas reparadas se vuelvan a quebrar, mencionó.

En cuanto a la revisión de la calidad de los trabajos, dijo que hay tres filtros que son la Contraloría, la misma Conagua y una supervisión externa, pero ni teniendo tantas instancias censoras lo pudieron hacer bien, además que la obra está muy atrasada, pues a la fecha lleva sólo el 40 por ciento de avance real.

Como ya no hay una instancia del gobierno federal que escuche sus quejas, menciono que buscarán hacer la denuncia ante el Congreso de la Unión, a ver si de esta manera les hacen caso y se exige a las compañías que corrijan todas las fallas existentes, que son muchas.

Finalmente, reveló que actualmente los trabajos están detenidos pues no hay ninguna empresa trabajando en dicho sector.