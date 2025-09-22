  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 22 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Persisten anomalías en obras del plan de Justicia en Bácum

Los canales fueron hechos con materiales muy pobres y son obras de muy mala calidad: Guadalupe Flores

Sep. 22, 2025
Persisten anomalías en obras del plan de Justicia en Bácum

Las anomalías en las obras del Plan de Justicia del Pueblo Yaqui persisten en el sector de Loma de Bácum, donde los canales se hicieron con materiales muy pobres y resienten daños considerables, lo que no permitirá que se pueda llevar a cabo el nuevo ciclo productivo, denunció Guadalupe Flores Maldonado.

El integrante la tropa yoemia expresó que los canales encementados que hicieron los contratistas se están deshaciendo; sin embargo, será muy difícil obligarlos a rehacerlos con base en las garantías, pues dichas empresas ya no están en la región.

A partir de las primeras fallas denunciadas, sí se consiguió que en algunos tramos se arreglaran, pero sólo hicieron parques que no quedaron bien, y el riesgo es que, en cuanto les echen agua, estas áreas reparadas se vuelvan a quebrar, mencionó.

En cuanto a la revisión de la calidad de los trabajos, dijo que hay tres filtros que son la Contraloría, la misma Conagua y una supervisión externa, pero ni teniendo tantas instancias censoras lo pudieron hacer bien, además que la obra está muy atrasada, pues a la fecha lleva sólo el 40 por ciento de avance real.

Como ya no hay una instancia del gobierno federal que escuche sus quejas, menciono que buscarán hacer la denuncia ante el Congreso de la Unión, a ver si de esta manera les hacen caso y se exige a las compañías que corrijan todas las fallas existentes, que son muchas.

Finalmente, reveló que actualmente los trabajos están detenidos pues no hay ninguna empresa trabajando en dicho sector.

Francisco Angulo
Francisco Angulo
Contenido Relacionado
Avanza Plan de Justicia del Pueblo Yaqui
Ciudad Obregón

Avanza Plan de Justicia del Pueblo Yaqui

Septiembre 22, 2025

El tema de la vivienda es uno que sí está teniendo continuidad; el abasto de agua potable va al 70%, se espera que "camine" el del derecho de vía

Confían en mejoría situación en el Mercajeme
Ciudad Obregón

Confían en mejoría situación en el Mercajeme

Septiembre 22, 2025

Muy raquíticas han estado las ventas durante la temporada de verano: Esteban Valdez

Invitan al primer Viernes muy Mexicano en Cajeme
Ciudad Obregón

Invitan al primer Viernes muy Mexicano en Cajeme

Septiembre 22, 2025

Para celebrar, a partir de las 15:00 horas se realizará un festival cultural y artístico en el Mercajeme