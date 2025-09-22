Confían en mejoría situación en el Mercajeme

Muy raquíticos y con ventas muy deplorables han estado los meses del verano para los locatarios del Mercajeme, que es el centro comercial por excelencia en Ciudad Obregón, por lo que se espera que a partir de octubre la situación mejore y así persista hasta fin de año, indicó Esteban Valdez Gazcón.

El presidente del Consejo de Administración del inmueble dijo que, si bien han tenido algunos eventos aislados de temporada, como los del Día de las Madres, el Día del Padre y la Venta del Calorón, apenas se comenzó a notar un leve repunte a partir de las ventas del inicio de clases.

Y es que el Mercajeme es un termómetro de la actividad comercial del centro de la ciudad por existir, en este, negocios que manejan todo tipo de productos, como son frutas y verduras, abarrotes, carnes de res y puerco, carnes frías, salchichonería, lácteos, ropa, calzado, mochilas, loza, artesanía, joyería, alimentos preparados y flores entre otros, por lo que se considera que, si las cosas no están bien ahí, tampoco lo están en el resto del comercio local, afirmó.

En ambas plantas del Mercajeme hay cerca de 370 locales, de los cuales alrededor de 100 se encuentran cerrados actualmente, la mayoría en la parte alta del inmueble, expuso.

Finalmente, reveló que los dos niveles cuentan con 374 cajones de estacionamiento, los cuales dan servicio a la ciudadanía en general y ayudan a despresurizar el centro de la ciudad.