Invitan al primer Viernes muy Mexicano en Cajeme

Como parte de las acciones que el gobierno federal y las Cámaras de Comercio del país, a través de la Concanaco, están llevando a cabo con el propósito de contribuir a la reactivación del sector, este viernes 26 de septiembre será el primer Viernes muy mexicano y el municipio de Cajeme también está participando, con ofertas y promociones en negocios de distintos giros, indicó Gustavo Cárdenas García.

El presidente de la Canaco Ciudad Obregón manifestó que parte de la campaña tienen el fin de reforzar el orgullo del consumo y la identidad nacional de lo cotidiano, promoviendo el consumo muy mexicano; esto es, promoverán los productos y artículos hechos en el país.

De acuerdo con lo previsto, será cada viernes de aquí a fin de año, y los comercios registrados contarán con distintivos como posters y stickers para ser identificados, con la leyenda "Aquí se vive un viernes muy mexicano" pero el último viernes de cada mes, el programa tendrá mayor visibilidad y convocatoria, expuso el dirigente.

Habrá un mapa dirigido a la localización de los negocios inscritos; cada punto de venta tendrá un código QR de acceso a promociones y experiencias, comentó.

En el programa podrán participar cualquier negocio, sea o no afiliado, que se registre en la página de Concanaco, mencionó.

"Las mipymes estamos atravesando por un panorama medio complicado y esto es algo que nos va a dar mayor identidad", externó el residente de la Canaco en la localidad.

En ocasión de esta fecha, en la explanada del Mercajeme se llevará a cabo un festival de tipo cultural y artístico, el cual tendrá lugar a partir de las 15:00 horas, en el que se contará con la participación de grupos de danza y artistas locales, mencionó el presidente del Consejo de Administración del centro comercial, Esteban Valdez Gazcón.