Persiste incertidumbre de despedidos de Banrural

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Los alrededor de 200 exempleados del Banrural en el sur de Sonora que en su momento fueron despedidos sin liquidación y que después de 30 años aún siguen esperando ser indemnizados, viven en la incertidumbre, a la espera de que este mes de febrero se les dé una solución a sus demandas, manifestó Ignacio Villarreal Ramos.

El vocero y representante legal del grupo de afectados entre 1993 y 1995 hizo saber que, además de las demandas ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México, en diversas ocasiones se han acercado con los presidentes de la República en turno, a quienes les han entregado oficios solicitando una solución política a su problemática, lo cual hicieron con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y más recientemente con Claudia Sheinbaum Pardo.

En febrero próximo deberá salir el laudo de la última demanda interpuesta ante la citada instancia laboral, el cual esperan que pueda ser positivo, aunque anteriormente todos han sido desfavorables a su causa, dijo Villarreal Ramos.

Otros exempleados, la mayoría funcionarios de la institución, que finalmente cerró como tal en 2014, fueron liquidados y les dieron jubilaciones muy altas, dejándolos a ellos sin una pensión, sin la indemnización debida ni servicios médicos del IMSS, afirmó.

Hace unos meses, una comisión de los afectados viajó a la Ciudad de México, donde fueron atendidos por personal de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, y por ello que aún tienen cierta esperanza de que el asunto pueda resolverse favorablemente, comentó.

De salir la resolución a su favor, deberán ser indemnizados, se les daría una pensión y servicio médico que actualmente no tienen, agregó.