Christian Milagros requiere del apoyo ciudadano para luchar por su vida

Derivado de una enfermedad de peritonitis y un choque séptico, la pequeña Christian Milagros de 12 años lucha por su vida, pero requiere del apoyo ciudadano para poder continuar con su lucha. La menor, hija de una integrante del colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme, requiere apoyo para sus gastos médicos, así como donantes de sangre.

Teresa Isabel Matuz, madre de la menor, señaló que por la enfermedad contraída por su hija requiere apoyo para localizar donadores de sangre del tipo O+ o A+, así como ayuda para gastos médicos, además de insumos como pañales y toallitas húmedas.

Cabe resaltar que la madre es integrante del colectivo de búsqueda y destina su tiempo para realizar la ardua labor de apoyar en los trabajos de ayuda para la localización de personas desaparecidas, tanto en las inclemencias que se viven en campo como en las búsquedas en vida.

Por lo anterior, solicita a la ciudadanía apoyar esta nueva lucha para que su pequeña tenga la oportunidad de continuar con vida. Informó que cualquier persona que pueda apoyar tiene la posibilidad de contactarla mediante la página oficial de Facebook del colectivo: Guerreras Buscadoras Cajeme, así como que se habilitó la cuenta de BBVA: 4098 5130 2311 8943 para aquellas personas que tengan la posibilidad de transferir el apoyo económico.