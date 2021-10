Permanecen sin agua vecinos del poniente de la ciudad

Aun cuando se ha repartido agua en pipas por las colonias del sector poniente, que desde el martes no cuenta con suministro de agua potable, esta no ha sido suficiente, pues hay ciudadanos que no cuentan con recipientes para el almacenamiento del líquido.

Habitantes de Casa Blanca, Villas del Rey y Montecarlo, manifestaron que estos tres días sin agua han sido complicados pues no han podido realizar sus actividades diarias de manera normal, además de que han tenido que comprar cubetas y tambos para recolectar el agua.