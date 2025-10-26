Parroquias invitan a niños a disfrazarse de santos en vez de monstruos

Con el objetivo de promover los valores de la Iglesia Católica y mitigar el llamado efecto Halloween, en distintas parroquias de la Diócesis de Ciudad Obregón se invita a niños y niñas, así como a jóvenes, a disfrazarse de algún santo para ser parte de una misa especial previo al Día de todos los Santos, que se conmemora el 1 de noviembre de cada año.

Esta iniciativa lleva el nombre de Holywins, juego de palabras diseñado para mandar el mensaje "los santos ganan". Al término de la santa misa, algunas parroquias suelen dar algunos incentivos a las personas que hagan la mejor representación de algún santo de la Iglesia.

En la parroquia María Madre dela Iglesia, ubicada en la calle Chapultepec esquina con Coahuila, en la colonia Cortinas, este evento se realizará el 31 de octubre e las 18:00 horas. Será una tarde de alabanza que concluirá con el reconocimiento a las mejores representaciones. En este caso será para jóvenes.

Por otro lado, en la parroquia militar Sagrado Corazón de Jesús también se realizará esta actividad, el viernes 31 de octubre, a las 16:00 horas. En este caso, niños y niñas serán quienes porten la vestimenta de algún santo de la Iglesia Católica.

En distintas ocasiones, algunos sacerdotes de la Diócesis de Ciudad Obregón, han destacado que se deben promover los valores de la Iglesia Católica en las infancias y en la juventud, alejándolos de tomar caminos peligrosos, que los separen de Dios.