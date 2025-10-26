  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 26 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Parroquias invitan a niños a disfrazarse de santos en vez de monstruos

En distintos templos de la Diócesis de Ciudad Obregón se realizará una misa especial y habrá algunos incentivos a las mejores representaciones

Oct. 26, 2025
Parroquias invitan a niños a disfrazarse de santos en vez de monstruos

Con el objetivo de promover los valores de la Iglesia Católica y mitigar el llamado efecto Halloween, en distintas parroquias de la Diócesis de Ciudad Obregón se invita a niños y niñas, así como a jóvenes, a disfrazarse de algún santo para ser parte de una misa especial previo al Día de todos los Santos, que se conmemora el 1 de noviembre de cada año.

Esta iniciativa lleva el nombre de Holywins, juego de palabras diseñado para mandar el mensaje "los santos ganan". Al término de la santa misa, algunas parroquias suelen dar algunos incentivos a las personas que hagan la mejor representación de algún santo de la Iglesia.

imagen-cuerpo

En la parroquia María Madre dela Iglesia, ubicada en la calle Chapultepec esquina con Coahuila, en la colonia Cortinas, este evento se realizará el 31 de octubre e las 18:00 horas. Será una tarde de alabanza que concluirá con el reconocimiento a las mejores representaciones. En este caso será para jóvenes.

imagen-cuerpo

Por otro lado, en la parroquia militar Sagrado Corazón de Jesús también se realizará esta actividad, el viernes 31 de octubre, a las 16:00 horas. En este caso, niños y niñas serán quienes porten la vestimenta de algún santo de la Iglesia Católica.

En distintas ocasiones, algunos sacerdotes de la Diócesis de Ciudad Obregón, han destacado que se deben promover los valores de la Iglesia Católica en las infancias y en la juventud, alejándolos de tomar caminos peligrosos, que los separen de Dios.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

Contenido Relacionado
No solo debemos orar por nuestros difuntos el Día de Muertos: Pozos Lorenzini
Ciudad Obregón

No solo debemos orar por nuestros difuntos el Día de Muertos: Pozos Lorenzini

Octubre 26, 2025

El Obispo de la Diócesis de Ciudad Obregón invita a recordar durante todo el año a quienes ya partieron a la casa de Dios

Javier Lamarque destaca eficiencia financiera en Cajeme
Ciudad Obregón

Javier Lamarque destaca eficiencia financiera en Cajeme

Octubre 26, 2025

El presidente municipal compartió que se han generado ahorros y se ha bajado la deuda pública

Estudiantes del Cobach llevan programa ecológico al sur de Obregón
Ciudad Obregón

Estudiantes del Cobach llevan programa ecológico al sur de Obregón

Octubre 26, 2025

Los alumnos realizaron una jornada ecológica para impulsar el cuidado al medio ambiente