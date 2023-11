Cita cumplida

Desde temprana hora, a pie, en carro, en bicicleta o en transporte público, los cajemenses acudierona los diferentes cementerios para reunirse con sus seres queridos durante el Día de Muertos.

Flores, veladoras, globos, música en vivo y demás presentes llevaron los cajemenses a sus fieles difuntos. En la entrada de los panteones se instalaron unidades policiacas y paramédicas, como parte de un operativo para garantizar protección a los visitantes.

Largas filas de automóviles se observaron en la avenida Francisco Calzada Villanueva, en cuyas orillas se instalaron vendedores de flores, coronas fúnebres, comida, y veladoras.

"SIGUEN CON NOSOTROS"

Bertha y Alma Corral son dos cajemenses que acudieron al Panteón del Carmen para limpiar las tumbas de sus familiares, a las que colocaron algunas flores. Ambas acuden cada año durante el Día de Muertos, así como el Día del Padre y el cumpleaños de sus seres difuntos.

"Para mí el significado de todo esto es que para nosotros no están muertos nuestros familiares, siempre viven dentro de nuestros corazones, el venir a rezarles y ponerles flores en sus tumbas nos genera la sensación de que todavía siguen aquí con nosotros", comentó Bertha Corral.

La música en vivo no fue excepción este año. Ernesto Chene, integrante de la agrupación musical "Dominantes de Sonora", dijo que cada año los cajemenses solicitan este servicio para deleitar a sus difuntos con las canciones que eran sus favoritas en vida.

DEFICIENCIAS

Por otro lado, algunos visitantes dijeron verse afectados por la carencia de alumbrado público en los Panteones del Carmen y Guadalupe. Además reportaron que hay tumbas abiertas y fugas de agua, lo que representa un riesgo para las personas, en especial para adultos mayores y niños.

"Las calles principales sí están alumbradas, pero hay otras que no, es un problema en la noche porque no se ve nada, para llegar a la tumba de nuestras familias tenemos que aluzar con nuestros teléfonos, nos podemos tropezar o puede salirnos un animal y no nos podemos dar cuenta", dijo Juan Carlos Hernández.

Al cierre de edición se registró saldo blanco en los panteones municipales, según informó el coordinador de Protección Civil, Francisco Mendoza Calderón.