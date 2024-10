Rinden homenaje a Fernando Valenzuela en "La Mañanera del Pueblo"

La muerte del legendario beisbolista sonorense, Fernando Valenzuela, el martes por la noche, a los 63 años de edad, conmocionó al mundo del beisbol en México, que lo considera uno de sus mejores exponentes.

Durante la "Mañanera del Pueblo", la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, honró al destacado deportista y lamentó su pérdida.

"Es una pena. Todos los mexicanos estamos tristes por la partida de Valenzuela", afirmó la mandataria. "Nuestra solidaridad con su familia y con todo México", añadió.

Al final de su conferencia, la presidenta compartió un video en el que resaltó la trayectoria de "El Toro" de Etchohuaquila, quien recibió el Premio Nacional del Deporte en reconocimiento a su legado.

Tras el fallecimiento del legendario beisbolista, varias personalidades y equipos de beisbol han manifestado sus condolencias a su familia y han expresado su sentir, como la Liga Mexicana del Pacífico.

"Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento del señor Fernando Valenzuela Anguamea", publicó la Liga Mexicana de Beisbol en sus canales digitales, a nombre de los 20 equipos que la integran.

La LMB consideró a Valenzuela como "el pelotero mexicano más brillante de todos los tiempos".

Fernando Valenzuela captivated the baseball world in 1981. His unforgettable year included winning the NL Rookie of the Year, Cy Young Award & a World Series title.



We honor the memory of the Dodgers icon, who passed away Tuesday at age 63, with a look back at "Fernandomania." pic.twitter.com/oAGgmddlFB