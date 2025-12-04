Padres de familia toman primaria en Obregón: Exigen maestro de planta

Padres de familia tomaron la primaria federal Club 20-30 debido a que el grupo de cuarto grado A tiene dos meses sin maestro titular y hace dos semanas que no hay clases, lo que afecta a los niños.

Alejandra Ceballos, madre de familia de cuarto de primaria A, afirmó que el grupo tiene desde hace dos meses sin docente de planta, por lo que decidieron tomar la escuela y evitar el ingreso al plantel.

"Es una protesta en pro de los niños del grupo de cuarto A de la escuela Club 20 30, ya tienen casi dos meses que no tienen maestro titular a cargo de ellos, ya que el maestro asignado tiene problemas de salud y han estado cubriendo, pero exigimos a las autoridades correspondientes para que pongan a una persona".

Inicialmente se había puso a maestros sustitos, pero desde hace dos semanas que los niños no tienen clases, aun cuando la dirección del plantel ya solicitó un docente a las autoridades correspondientes.

Llamado a la Secretaría de Educación y Cultura para resolver la situación

La madre de familia dijo que la escuela continuará cerrada hasta que se les dé una solución a esta problemática y los niños puedan retomar sus clases de manera normal.

Los docentes hicieron el llamado a la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) que se solucione para que el resto de los grupos puedan retomar sus actividades académicas.

