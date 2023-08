Organismos empresariales de Cajeme urgen a atender de manera pronta las denuncias de violencia

Dirigentes de organismos empresariales del municipio de Cajeme hicieron el llamado a las autoridades policiacas para atender de manera pronta los reportes de empresarios y ciudadanía en general, buscando evitar hechos lamentables como el asesinato de una joven mujer, en un negocio de Ciudad Obregón el pasado fin de semana.

El presidente de la Canaco Ciudad Obregón, Gustavo Cárdenas García, dijo que lo aconteceste hecho es algo muy reprobable, sobre todo porque se maneja la versión de que ya había hecho el reporte del acoso por parte del hoy detenido en contra de una empleada de la carnicería ubicada en la calle California al norte de la ciudad, y aunque fueron policías, no hubo detención del presunto.

Señaló que la percepción de inseguridad de la ciudadanía ha ido creciendo, por lo que se debe llevar a cabo programas que funcionen para reducir la delincuencia en sus distintas modalidades.

FALTÓ ACTUACIÓN EXPEDITA

La presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (Amexme), Jazmín Delgado Félix, consideró que la autoridad debió haber actuado de manera más expedita ante el llamado por acoso.

Además, hizo el llamado a las empresas a que realicen las denuncias de cualquier situación insegura que detecten en relación con sus empleados, y las invitó a unirse al programa Zona Salva, que maneja la Secretaría de Seguridad Pública estatal, mediante la cual aquellas personas que se sientan inseguras puedan resguardarse en lo que desde las mismas se llama a las autoridades para que atiendan de inmediato el caso.

Adriana Torres de la Huerta, presidenta de Canacintra en la localidad, señaló que no debe permitirse este tipo de acontecimientos puedan seguir ocurriendo, y es mejor que los llamados se atiendan como una exageración, "es mejor que se investigue a que no se tomen cartas en el asunto".

EMPRESAS DEBEN HACER LO PROPIO

"Definitivamente, tenemos que hacer un llamado a las autoridades y a las empresas a que seamos más sensibles y que si tenemos alguna denuncia o tenemos algún caso de acoso, o que parezca un acoso, atenderlo y tomar las medidas para que no se llegue a estas situaciones, porque no es posible que las personas no puedan estar seguras ni en sus lugares de empleo", sostuvo.