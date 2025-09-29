Oomapas de Cajeme atiende nuevos socavones

En reparar aquellas vialidades que se han visto afectadas por nuevos hundimientos que surgieron a raíz de las últimas lluvias trabaja el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc), el cual hace un llamado a la ciudadanía para que sea paciente y tenga precaución al circular por la ciudad.

El director técnico, Jesús Antonio Ponce Zavala, informó que temporalmente no se podrá transitar por el carril sur de la calle Mayo, en el tramo que comprende de la California a la Yucatán, pues se llevan a cabo trabajos con maquinaria por la situación en mención. Por ello, los cajemenses pueden tomar como ruta alterna la calle Yaqui, de manera que se eviten incidentes.

Esta es una zona que se vio afectada por las recientes precipitaciones, pero hay otras en donde también surgieron hundimientos en el transcurso de este mes, donde también interviene la paramunicipal. Tal es el caso de la calle Jalisco en su intersección con la 300.

TUBERÍAS AÑEJAS EJERCEN ALTA PRESIÓN

Ponce Zavala explicó que, cuando se registran precipitaciones de más de 50 milímetros, como sucedió el sábado 27 de septiembre, surgen estos hundimientos. Esto se debe a que gran parte del drenaje pluvial se encuentra conectado al drenaje sanitario, lo que hace que las tuberías trabajen a presión cuando hay lluvias; a esto se suma a que hay tubos añejos y basura acumulada que crea taponamientos.

"Se nos taponean las redes y eso hace que no pueda circular el agua eficientemente. En la calle mayo la tubería tiene más de 40 años, mucha gente ha tenido negocios de talleres automotrices y comida, tirando las grasas sobre las redes sanitarias, lo que no se debe de hacer porque se generan taponeamientos, tenemos que trabajar sobre eso y lo estamos haciendo", dijo.

El organismo realiza labores en puntos clave de la ciudad para cambiar colectores, para evitar afectaciones a futuro.

Pide el Oomapasc a la ciudadanía evitar arrojar preservativos y toallas húmedas al drenaje, pues agravan la situación.