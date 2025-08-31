Obispo Felipe Pozos Lorenzini bendice a estudiantes previo al regreso a clases

Niños y niñas que volverán a clases este día recibieron la bendición del Obispo de la Diócesis de Ciudad Obregón, Felipe Pozos Lorenzini, durante la celebración de la santa misa que se llevó a cabo ayer en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús, acto que también tuvo lugar en otras parroquias como el Santuario de Guadalupe.

Al bendecirlos con agua, el Monseñor puso en manos de Dios el desempeño de los estudiantes durante este nuevo ciclo escolar que iniciará hoy en los planteles. "Pidamos por todos los alumnos que regresan a clases, para que este curso sea de santidad y de crecimiento. Pongamos este nuevo mes de septiembre en manos del Señor", pidió al pueblo de Dios.

Durante las diferentes misas de ayer en otras parroquias de la Diócesis, como la del Sahrado Corazón de Jesús, en Navojoa, se bendijeron las mochilas y útiles escolares como un signo de petición a Dios por el éxito del año escolar.

PIDE MONSEÑOR CUIDAR EL AMBIENTE

Por otro lado, Pozos Lorenzini, destacó la importancia de que se cuide al medio ambiente, pues es el hogar de los seres vivos y persisten los daños. Esto, debido a que este lunes se celebra la Jornada Mundial de la Creación.

"Su Obispo ha sembrado 35 árboles en el Seminario de Ciudad Obregón, no es que me ponga de ejemplo, es para motivarlos. Este lunes celebramos la Jornada Mundial de la Creación, a veces no cuidamos la casa común, no reciclamos, utilizamos cosas que dañan la ecología, no cuidamos el agua, no sembramos árboles, tenemos que pensar, no somos dueños de esta casa, solamente somos administradores, les he pedido a los seminaristas que cuiden árboles en el Seminario", dijo.