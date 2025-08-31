  • 24° C
Ciudad Obregón

Ediles piden no usar pirotecnia

Esta actividad es sancionada en el municipio

Ago. 31, 2025
Ediles piden no usar pirotecnia

Un llamado hacen regidores de Cajeme a la sociedad civil para que eviten hacer uso de pirotecnia durante las fiestas patrias que se hacen en la zona urbana y rural del municipio por la Independencia de México, pues se trata de un acto prohibido desde hace años, que contempla sanciones para quienes recurran a ello.

"El llamado es para que se diviertan de la manera más sana posible, que se celebre lo que se tiene que celebrar, en este caso la Independencia de México. hay que acudir al Grito, en el caso de la pirotecnia hace mucho daño, más con lo que se está viviendo, la incertidumbre, a todos de alguna manera nos llaman la atención los cuetes, pero hay que divertirnos respetuosamente", dijo el edil Armando Alcalá Alcaráz.

Por su parte, la regidora Adriana Torres de la Huerta recordó a la ciudadanía que la pirotecnia se encuentra prohibida en Cajeme desde hace años, y puede haber sanciones para quienes recurran al uso de este material.

La razón por la que se prohibió el uso de fuegos artificiales es el daño que ocasionan a personas con autismo, así como a animales domésticos, especialmente a los perros.

Aun así, se han presentado casos en los que se recurre a la pirotecnia, mismos que a decir del alcalde Javier Lamarque Cano son investigados por el gobierno municipal para que se aplique la sanción correspondiente en caso de que se encuentre a los responsables.

Inspección y Vigilancia dio a conocer que se trabaja en sustituirla quema de castillos con otro tipo de espectáculo, que incluya luces.

Javier Zepeda
