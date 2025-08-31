Colonias de Cajeme requieren que ingrese el transporte urbano

Mientras Cajeme se mantiene a la espera de que lleguen 11 unidades de transporte público que serán operadas por el Ayuntamiento, algunos habitantes de colonias en las que no ingresan los camiones para brindar este servicio destacan la necesidad de que haya una solución a esta problemática cuanto antes.

Tal es el caso de la Misión del Prado y El Rodeo, donde las familias deben desplazarse hasta puntos estratégicos que les quedan apartados por donde sí pasan las rutas. El Comité Vecinal de Misión del Prado dio a conocer que las Líneas 17 y 9 pasan por la calle Ejército Nacional, pero no entran al interior, a pesar de que se cuenta con parabuses.

En diciembre del año pasado, los integrantes del comité informaron que se hizo una recolecta de firmas y se entregó un documento al gobierno municipal, en donde se incluyó un croquis y el recorrido solicitado, para que se hagan las gestiones ante las instancias correspondientes.

Una situación similar viven habitantes de las colonias El Rodeo 1, 2 y 3, pues desde hace tiempo la Línea 3 dejó de ingresar a las calles interiores por razones que no fueron aclaradas a los usuarios, lo que les causa afectaciones al momento de tener que desplazarse a otros puntos del municipio.

"No entran las líneas, hace como unos 4 años ya entraba la línea 3, no sabemos por qué, pero dejó de darnos el servicio de repente, fuimos a las oficinas incluso, pero no nos atendían, sería bueno decirle al alcalde que nos amplíe una línea nueva para acá", comentó María Nereida Chaparro Fuentes, de la sección Ampliación Rodeo 3.

Recientemente, el alcalde Javier Lamarque Cano informó que se espera la llegada de 11 camiones que operará directamente el Ayuntamiento. Respecto a las situaciones planteadas, mencionó que se analizará qué se puede hacer en coordinación con el gobierno estatal, pues es el encargado del servicio de transporte. Se espera que las nuevas unidades lleguen entre el día 4 y 5 de este mes